CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi

04.08.2022 14:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, gelmiş oldukları Adıyaman'da ilin sorun ve sıkıntılarını dile getirerek basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, gelmiş oldukları Adıyaman'da ilin sorun ve sıkıntılarını dile getirerek basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de yaşanan ekonomi krizler, işsizlik, tarımsal sorunlar gibi konuları ele alan ve aynı zamanda Adıyaman'ın da sorunlarını tek tek açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet partililerle bir araya geldiği Adıyaman'da basın açıklaması düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Milletvekillerinden Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Burhanettin Bulut eşlik etti.

CHP Adıyaman İl Başkanlık binasında partililerle bir araya gelen heyet, partililerle sohbet ederek onlarla fikir alışverişinde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, meclis üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'da ve Türkiye'de partimiz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde adım adım iktidara yaklaşıyor. Bizlerde Türkiye'nin dört bir yanında milletvekillerimiz, örgütlerimizle birlikte çalışıyoruz. Ciddi bir hayat pahalılığı var, yoksulluk var. Ekonomik politikaları iflas etmiş bir AK Parti iktidarıyla karşı karlıyayız. Gittiğimiz her yerde halkımızın partimize, yönetici ve milletvekillerine çok büyük bir teveccühü var. Buda Cumhuriyet Halk Partisinin kısa süre içerisinde sizlerle birlikte iktidara geleceğinin işareti. Meclis tatile girdiğinden bu yana bizlerde Adıyaman'da teşkilatlarımızla birlikte bir yumruk olarak birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman merkezde, ilçelerde, köylerde ve beldelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Adıyaman, tarihiyle, kültürü ve tarımıyla gerçekten çok güzide bir ilimiz. Maalesef yıllardır iktidar her türlü sözü ve vaadi verdiği ve en güçlü desteği aldığı Adıyaman'da hemşehrilerimizin sorunlarını çözmekte yeterli değil. Adıyaman denilince akıllara Adıyaman tütünü gelir ama ne yazık ki tütün üreticileri perişan. Çıkarttıkları bir yasayla birlikte 3-6 yıl arasında hapis cezası getirilmesi gerçekten tütün üreticilerine verilen bir ceza. Bu insanlar dünyayla yarışacak bir ürün üretiyorlar ama sizler uyuşturucu tacirlerine göz yumuyorsunuz, uyuşturucu tacirlerini bırakıp gözünüzü tütün üreticilerine dikmişsiniz. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. Burada kazanan kimler oluyor derseniz büyük holdingler ve Amerikan şirketleri. Tütün üreticilerimiz maalesef sahipsiz" şeklinde konuştu.

Sulama projelerinden de bahseden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Adıyaman'daki sulama projeleri maalesef ki bitirilemedi. Yanı başında barajı olan Adıyaman halen susuz tarım yapıyor. Suyun bitişiğinde olan Adıyaman, yıllardır su beklentisi içerisinde. 152 bin hektar tapulaştırma bekliyor. Çiftçilerimiz tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçlarından dolayı da oldukça zor durumda. Sizler üreticiyi desteklemeyecekseniz, tarımı desteklemeyecekseniz de şimdiki Tarım Bakanının söylediği gibi Venezuela'da mı tarım yapacaksınız, Afrika'da mı tarım yapacaksınız. Kendi üreticisine sahip çıkmayan bir iktidar, maalesef halkın iktidarı olamaz. Olsa olsa kartellerin ve belli lobilerin iktidarı olur" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'daki yatırımları da değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Adıyaman'ımızda 2022 yatırım programlarında eğitim için 59 proje ön görülmüş 27'sinin ödeneği yok. Sağlıkta 21 proje ön görülmüş 10 tanesinin ödeneği yok. Tarımda 48 proje ön görülüyor 9 projenin ödeneği yok, 7 projenin de ödeneğine 1 lira koymuşlar. Turizmde Nemrut Dağı restorasyonu için hala projeye başlanamadı, proje bedeli 20 milyon TL olarak belirlendi ama ayrılan ödenek 2 bin TL, böyle komik ve gülünç bir durum olamaz. Adıyaman'ımızın kronikleşmiş sorunları maalesef devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Adıyaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
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