CHP Ekonomi Masası heyeti, İzmir'de esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, esnaf odası başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Bir dizi etkinlik için İzmir'e gelen heyet üyeleri, ziyaretlerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden başladı.

Ziyarette "Türkiye için yeni bir hikaye, yeni bir kalkınma stratejisi" başlıklı sunum yapan Öztrak, Türkiye'nin 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 22 trilyon dolarlık pazara erişim imkanına ve genç nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

Bunların Türkiye için önemli bir avantaj olduğunu kaydeden Öztrak, "Yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolar lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bırakılıp yeniden parlamenter sistemin hakim olduğu yönetim biçimine hızla geçmemiz lazım." dedi.

Öztrak, iktidara geldiklerinde herkesin adalete erişimini sağlayacaklarını, etkili, hesap verebilir kurumlar oluşturacaklarını, demokrasiyi güçlendireceklerini dile getirerek, "Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil üreterek, verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyacımız var. Büyümenin kapsayıcı olmasına, zenginliği hakça paylaşmaya ihtiyacımız var. Bir başka ihtiyacımız ise sürdürülebilirlik." ifadesini kullandı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da esnafın sorun ve taleplerini heyete aktardı.

Heyet, İzmir programı kapsamında iki gün boyunca kentteki meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile görüşecek.