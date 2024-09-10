Batı Nil Virüsü Alarmı: Ciddi Vaka Sayısı Yükseliyor - Son Dakika
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Politika

Batı Nil Virüsü Alarmı: Ciddi Vaka Sayısı Yükseliyor

Batı Nil Virüsü Alarmı: Ciddi Vaka Sayısı Yükseliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Batı Nil virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahbaz, hastaneye yatan ciddi vakalar olduğunu ve ölümlü vakaların duyumunu aldıklarını belirtti.

10.09.2024 17:22
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Batı Nil virüsüne ilişkin bakanlık tarafından 6 vaka açıklandı. Ama biz hastaneye yatan onlarca ciddi vaka olduğunu biliyoruz. İlgili uzmanlardan ölümlü vakalar olduğu duyumunu da aldık" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, parti bünyesinde, gölge Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları İzleme ve Değerlendirme Akademik Kurulu oluşturulduğunu belirterek, Türkiye'de ve dünyada yaşanan ve dikkate alınması gereken bulaşıcı enfeksiyon hastalıkların takip altına alındığını söyledi. Akademik kurul sayesinde Türkiye'yi tehdit eden bulaşıcı hastalıkların izleneceğini; hazırlık, müdahale ve dayanıklılık için yaklaşımlar planlanarak bunların kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Şahbaz, "Ülkemizde şu anda yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkları, önem sırasına göre halihazırda Covid-19, Batı Nil virüsü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve M-Çiçeği hastalığı olarak sıralayabiliriz. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi Balkan ülkelerinde bir süredir Batı Nil virüsü salgını yaşanıyor. Bununla birlikte sulak alanların bol olduğu başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde halen önemli sayıda vaka tespit edilmiştir. Batı Nil virüsüne ilişkin Bakanlık tarafından 6 vaka açıklandı. Ama biz hastaneye yatan onlarca ciddi vaka olduğunu biliyoruz. İlgili uzmanlardan ölümlü vakalar olduğu duyumunu da aldık. Batı Nil virüsünde yüzde 20 civarında hastaneye yatış oranı, yüzde 1-3 arasında ölüm olduğu göz önüne alınırsa, bine yakın vaka olabileceği tahmin edilmektedir. Havaların soğuması ile birlikte vaka sayısında azalma beklenebilir. Panik oluşturacak bir durum olmamakla birlikte gerekli önlemler alınmalı, sürveyansı ve takibi yapılmalıdır" dedi.

Haber: Gizem ÇORLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Batı Nil Virüsü Alarmı: Ciddi Vaka Sayısı Yükseliyor - Son Dakika

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