Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek videosu: Adalet, adalet, adalet! - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek videosu: Adalet, adalet, adalet!

14.12.2022 18:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretler için gittiği Almanya'dan hakkında siyasi yasak ve hapis istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bir video yayımladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bugün devam edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'nun dava günü Almanya'ya gitmesi dikkatleri bir anda Kılıçdaroğlu'nun üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ALDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dava günü İstanbul'da İmamoğlu'nun yanında değil de Almanya'da olduğu gerekçesiyle eleştirildi. İmamoğlu'na destek için telefon açtığı belirtilen Kılıçdaroğlu, daha sonrasında ise sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"ADALET, ADALET, ADALET"

Kılıçdaroğlu, "Adalet, adalet, adalet!" notunu düştüğü videoda şunları söyledi: "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı bellidir. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir' demiştir. Bunu diyen hakimin beraat dışında vereceği her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek videosu: Adalet, adalet, adalet!

EKREM İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki, "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek videosu: Adalet, adalet, adalet! - Son Dakika


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