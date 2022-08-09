CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim

09.08.2022 19:55

Edirne'de esnaf ziyaretine çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen yoğun ilgi nedeniyle meydan bir anda miting alanına döndü. Bir bankın üzerine çıkıp vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, esprili bir dille, "Korsan bir miting düzenlemişsiniz, hepinizi Silivri'ye göndereceğim" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne'de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Bir bankın üzerine çıkan Kılıçdaroğlu, "Korsan bir miting düzenlemişsiniz, hepinizi Silivri'ye göndereceğim" dedi.

Esnaf ziyareti mitinge dönüştü! Kendini bir anda bankın üzerinde bulan Kılıçdaroğlu, espriyi patlattı

KONUŞMASI SLOGANLARLA KESİLDİ

Konuşması sık sık "Edirne seninle gurur duyuyor", "Hak, hukuk, adalet", "Halkın umudu, Kılıçdaroğlu" sloganları ile kesilen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Tek istediğim bir şey var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup, oyu kullanacaksınız. Hep beraber, dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Bunan inanın ve mutlaka bizlere güvenin.

Esnaf ziyareti mitinge dönüştü! Kendini bir anda bankın üzerinde bulan Kılıçdaroğlu, espriyi patlattı

"BUNLARI İSTİYORSANIZ BİZE KATILIN"

Biz Millet İttifakı olarak sizin için çalışıyoruz. Halkımız için çalışıyoruz. Yediden 70'e hiçbir ayrım yapmadan; doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi; esnafı, zengini, sanayicisi, işçisi, memuru, emeklisi, taksicisi… Kim olursa olsun… Herkesin kazandığı, her evde huzurun olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunun için bize katılın. Bunları istiyorsanız, bize katılın. Huzur istiyorsanız, bize katılın. Adalet istiyorsanız, bize katılın. Hukuk istiyorsanız, bize katılın. Bu ülkede huzur olsun, bu ülkede barış olsun, bu ülkede insanlar huzur içinde yaşasın istiyorsanız; bize katılın.

Esnaf ziyareti mitinge dönüştü! Kendini bir anda bankın üzerinde bulan Kılıçdaroğlu, espriyi patlattı

"EN BÜYÜK ARZUM HUZUR İÇİN BU ÜLKEYİ YAŞATMAK"

Esnaf kardeşlerim; gelemedim, elimi uzatamadım, tokalaşamadım; kusura bakmayın. İnşallah buraya, daha farklı bir ortamda geleceğiz. Daha farklı bir atmosferde geleceğiz. Çok güzel bir kentte yaşıyorsunuz. Edirne gibi her tarafı tarih kokan bir kentte yaşıyorsunuz. Mutlu insanlar olmanızı isterim. Çoluğunuzun çocuğunuzun iş sahibi olmasını isterim. En büyük arzum, huzur içinde bu ülkeyi yaşatmaktır.

Esnaf ziyareti mitinge dönüştü! Kendini bir anda bankın üzerinde bulan Kılıçdaroğlu, espriyi patlattı

"BAY KEMAL'İN SARAY MERAKI YOKTUR"

Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Bay Kemal'in saray merakı yoktur. Bundan emin olmanızı isterim. Sarayları değil, saraylarda oturmak için değil; halk gibi yaşamak isteriz. Halkımız gibi yaşamak isteriz. Hiç kimsenin mağdur olmamasını isteriz. Farklı düşündü diye, insanların hapse atılmasını istemeyiz. Kadın-erkek eşitliği isteriz. Çiftçi, ürettiği ürünün karşılığını alsın isteriz. Bereketli topraklar üzerinde yaşıyorsunuz. Bu topraklar, bereket fışkırdığı sürece sizler hayatta mutlu olacaksınız. Bizim de amacımız zaten bu."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim - Son Dakika
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