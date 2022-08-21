6'lı masa 6. kez bir araya geldi - Son Dakika
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6'lı masa 6. kez bir araya geldi

21.08.2022 15:36
6'lı masa 6. kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan 6'lı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan 6'lı masa, Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 6'ncı kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oluşan 6'lı masa Saadet Partisi Genel Merkezinde altıncı kez bir araya geldi.

6'lı masanın altıncı kez bir araya geldiği bu toplantı aynı zaman da ilk turun son toplantısı olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle 14.00'te başlayan bu toplantıda bundan sonraki görüşme turlarının formatının ele alınması bekleniyor. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı masa 6. kez bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 6'lı masa 6. kez bir araya geldi - Son Dakika
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