CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

02.09.2022 01:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevinden çıkarılanlardan beraat edenler bulunduğunu belirterek, "Ama ara bir kurul var, 'Hayır ben seni başlatmayacağım' diyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevinden çıkarılanlardan beraat edenler bulunduğunu belirterek, "Ama ara bir kurul var, 'Hayır ben seni başlatmayacağım' diyor. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız. Mahkum olanlar var, gerçekten bir terör olayından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, TELE1 canlı yayınına katılarak, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımızı, altı lider bir araya gelip belirleyeceğiz. Bu konuda söz verdik. Biz önce altı lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz konusunda temel konularda görüş birliği sağlamak durumundayız. Gelince ne yapacağız, hangi kararları alacağız. Kararların zamanlaması ne olacak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz. Hasar Tespit Komisyonu hangi süre içerisinde kurulacak, devlette liyakat nasıl olacak, buna benzer pek çok konu var. Bunların üzerinde anlaşacağız, anlaştıktan sonra da doğal olarak cumhurbaşkanı adayımızı kamuoyuyla paylaşacağız."

HDP'li isimlerin Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarının hatırlatılıp, HDP'ye karşı tutumlarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Altı lider bir arada ortak hareket ediyoruz. Bu konuda da kararlılığımız var. Elbette ki biz şeytanlaştırmak ya da başka bir pozisyondaymış gibi adlandırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşen parti CHP'dir. HDP ile de görüşüyoruz. AK Parti ile de, MHP ile de, BBP ile de görüşüyoruz. Biz demokrasiyi savunuyoruz, demokrasiden yanayız. Her türlü düşüncenin özgürce ifade edildiği bir Türkiye'den yanayız. Düşünceden insana zarar gelmez, zarar kaba güç kullanmaktan gelir. HDP bizim masada yok. Konuşulabilir mi? Bir şey olduğunda konuşuyoruz."

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevlerinden alınanların göreve iade edileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılıp, "Gerçekten hepsini hemen göreve mi alacaksınız yoksa bir ölçü olacak mı?" sorusunu Kılıçdaroğlu şu şekilde yanıtladı:

"Daha önce defalarca söyledim. Bir; KHK ile Barış Akademisyenleri atıldı. Evet, hepsini görevlerine geri getireceğiz. Bunlarla ilgili bir mahkumiyet yok ki. İki; KHK ile atılan bir kişi savcıya gitti, savcı dedi ki 'Soruşturmaya gerek yoktur'. Ama başlatmıyorlar, biz başlatacağız. Sen adalet mi diyorsun, hukuk mu diyorsun? Savcı diyor ki 'Bir şey yok'. Bir şey yok denilen adamı sen 'Açlığa mahkum edeceğim' diyorsun. Bu devlet değil ki, devlet dediğin adaletli olur. Üç; KHK ile atmışsınız mahkemeye gitmiş, mahkemede beraat etmiş, Anayasa Mahkemesine gitmiş beraat etmiş. Ama ara bir kurul var, 'Hayır ben seni başlatmayacağım' diyor. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız. Mahkum olanlar var, gerçekten bir terör olayından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz. Bunlarda akıl yok. Benim söylediğim ayrı, onlar olayı başka yere çekiyor. FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz, aynı tel üzerinde cambazlık yapan sizdiniz, her türlü rezaleti yapan sizdiniz, onların talimatı altında görev yapan sizdiniz, suçlanan Kılıçdaroğlu oluyor."

"Sizce Türkiye'nin, bu helalleşme dediğiniz süreçte pek çok mağduriyet olduğu için bir affa ihtiyacı olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir affa gerek yok. Kişi itiraf ediyorsa zaten ona uygun hükümler var. Siyasi davalardan haksızlığa uğrayan her kişi için adalet tecelli edecek." dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olduğu hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Çıkacak" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Mahkum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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