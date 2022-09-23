Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar - Son Dakika
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Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar

23.09.2022 14:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın desteğini istediği iddiası ve Gelecek Partisi'nin "Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar" açıklaması sonrası İYİ Parti cephesinden karşılık geldi. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, paylaşımında, "Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar" ifadelerine yer verdi.

Muhalefet cephesinde hem Cumhurbaşkanı adaylığı hem de seçimlerin kazanılması durumunda geçilecek parlementer sistemdeki olası başbakanlık tartışmaları nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU "BENİMLE MİSİNİZ?" DİYE SORDU

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partililerine seslendiği konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler salondakiler tarafından ayakta alkışlanırken, 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak peş peşe paylaşımlar geldi.

ÖZDAĞ: BAŞBAKANLIK BİZİM HAKKIMIZ

Muhalefet cephesinden bir başka ses de Gelecek Partisi cephesinden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, başbakanlığın Ahmet Davutoğlu'nun hakkı olduğunu belirterek, "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız. Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar" dedi.

DEMİRKOL: SON NOKTAYI AKŞENER KOYAR

Tüm bu tartışmalara İYİ Parti cephesinden ilk yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

İYİ Parti liderinin danışmanından adaylık tartışmalarına cevap: Son noktayı Akşener koyar
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SON DAKİKA: Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar - Son Dakika
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