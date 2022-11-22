CHP lideri Kılıçdaroğlu o tarihi işaret etti: Çok güzel şeyler açıklayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Avrupa'ya yaptığı ziyaretlerden bahseden Kılıçdaroğlu konuşması esnasında dikkat çeken bir tarih de paylaştı.

"3 ARALIK'I BEKLEYİN"

3 Aralık tarihini işaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin bu kriz zincirinden kurtulması lazım. Bekleyin, çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar gidecek bir düzen açıklayacağız. Ekipler hazır, taze para da hazır" dedi.

ABD VE İNGİLTERE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahati, 9 Ekim'de başlayıp 13 Ekim'de biterken, CHP lideri 1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde ise bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri Cumhur İttifakı tarafından eleştirilmişti.

"TEMİZ" YATIRIMCIYA İHTİYAÇ VAR

Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere gezisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra 'temiz' yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye'nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra'ya gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.