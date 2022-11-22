CHP lideri Kılıçdaroğlu o tarihi işaret etti: Çok güzel şeyler açıklayacağız - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu o tarihi işaret etti: Çok güzel şeyler açıklayacağız

22.11.2022 15:24

ABD ve Avrupa ziyaretlerine değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık tarihini işaret ederek, "Türkiye'nin bu kriz zincirinden kurtulması lazım. Bekleyin, çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar gidecek bir düzen açıklayacağız. Ekipler hazır, taze para da hazır" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Avrupa'ya yaptığı ziyaretlerden bahseden Kılıçdaroğlu konuşması esnasında dikkat çeken bir tarih de paylaştı.

"3 ARALIK'I BEKLEYİN"

3 Aralık tarihini işaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin bu kriz zincirinden kurtulması lazım. Bekleyin, çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar gidecek bir düzen açıklayacağız. Ekipler hazır, taze para da hazır" dedi.

ABD VE İNGİLTERE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahati, 9 Ekim'de başlayıp 13 Ekim'de biterken, CHP lideri 1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde ise bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri Cumhur İttifakı tarafından eleştirilmişti.

"TEMİZ" YATIRIMCIYA İHTİYAÇ VAR

Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere gezisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra 'temiz' yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye'nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra'ya gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (6)
  • Bulent Cebeci: yediğin hamburgerin lezzet sırrını mı açıklayacaksın şimdiden merak etmeye başladık 3 aralık ı bekleme bence Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Orhan : Fontu italik yapmaya karar vermişlerdir :) Taze para da dediği de IMF belasıdır marstan getirmediyse. Batı ciğerini almadan çorba parası bile vermez. Cevap Yaz 18 9 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: Ne oldu,suriye operasyonu olacak bende husisi bekleyeceğim acaba hangi hizmet için açıklama yapacaksın bugüne kadar yaptığın açıklamalar hep fos çıkmıştı Cevap Yaz 52 31 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu o tarihi işaret etti: Çok güzel şeyler açıklayacağız - Son Dakika


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