CHP Genel Başkanı Özel, Ahmet Özer'i Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Ahmet Özer'i Cezaevinde Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti.

29.11.2024 14:25
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CHP Genel Başkanı Özel, Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ardından tutuklanmasının Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i kaldığı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Bir buçuk saat süren ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "Kendisini seçen 1 milyon Esenyurtluya hizmet etme imkanından uzaklaştırılmış, haksız ve hukuksuz yere burada tutulan bir akademisyeni, bilim adamını, bir kanaat önderini ve bir belediye başkanını ziyaret etmek zorunda kaldım. Burada bulunan Ahmet Özer, kısa sürede üç aşevi açmış, altı tanesinin de inşaatı sürüyordu diyor. 'Bir kreş açtım, dördünün de temelini attım. Bir yılda 15 kreş hedefim vardı, belediye meclisinin hepsi biliyor. Bunları planladık, kararlarını aldık' diyor. '70 caddeye asfalt attık. 8 bin 500 ayrı noktada onarım yaptık. Esenyurt gibi yeşil alanı kalmayan bir yerde 100 bin metrekarelik devasa park yaptık. Esenyurt temiz yurt dedik. Kaymakamla, valilikten gelenlerle kol kola kampanyalar yaptık' diyor" diye konuştu.

CHP lideri Özel, "40 yıldır bu ülkeye hizmet veren, rektör yardımcılığı yapmış, 10 bin öğrencinin diplomasında imzası olan, Devlet Planlama Teşkilatı'nda yerel yönetimler bölümünde başkanlık yapmış, GAP Master Planı'nı hazırlamış ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini yapmış, BM Habitat 2'de Türkiye delegesi olmuş, 38 kitap, 350 uluslararası bildiri, 200 makale yazmış, beş büyük ödül almış, yılın bilim insanı ödülünü almış birisi Ahmet Özer. Deniz Baykal döneminde partiye üye olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, bana ve Ekrem İmamoğlu'na sayısız raporlar yazmış, 15-16 yıldır partinin üyesi, parti meclisine üye olmuş, belediye başkanlığına aday olmuş, milletvekili adayı olmuş ve en nihayetinde belediye başkanı olan Ahmet Özer, hayatı boyunca teröre karşı olduğunu söylediğini belirtti. 16 yıldır partimizin üyesi, her kademede görev talep etmiş, seçilmiş belediye başkanımıza yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, Ahmet Özer'i Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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