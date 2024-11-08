CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

08.11.2024 16:55
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, görüşmede, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü tebrik etti.

Karabağ harekatını Türkiye'nin var gücüye desteklediğini anımsatan Özel, " Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik." ifadesini kullandı.

Harekatta şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet dileyen Özel, şehit çocuklarını kendi çocukları gibi gördüklerini vurguladı.

Özgür Özel, zaferin aslında 10 Kasım'da kazanılmasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle, 8 Kasım'da kutlanması kararından dolayı da Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

CHP'nin, Azerbaycan'ın baş dostu olduğunu belirten Özel, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan'ın hukukunu koruduklarını vurguladı.

Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine CHP'nin vereceği katkıyı görüşmek üzere, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin ile Bakü'yü ziyaret etmek istediğini söyledi.

"Bakü'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de görüşmede, Atatürk'ün hatırasına her zaman saygı duyduklarını bildirdi.

CHP ile ilişkilerin Özel'in genel başkanlığı döneminde olumlu istikamette değiştiğini belirten Aliyev, CHP'nin uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın hakkını müdafaa etmesi nedeniyle Özel'e teşekkürlerini iletti, bunu kendilerinin de Azerbaycan halkının da bildiğini kaydetti.

Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade eden Aliyev, Özel ve Çetin'i Bakü'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı - Son Dakika

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