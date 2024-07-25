CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sizinle Türkiye İttifakında Buluşma Zamanı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sizinle Türkiye ittifakında buluşma zamanı gelmiştir. Bizde öteki yok, şeytanlaştırma yok. Bizde hedef gösterme, sırt dönme yok. Bizde sahip çıkmak, kardeşlik, dayanışma var." dedi.

Özel, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı ve belediye ziyaretinin ardından, kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslendi.

Partisinin ilçede kazandığı seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür eden Özel, mazeret üretmeden çalışacaklarını, herkesin yüzünün güleceğini söyledi.

Tarımın, ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkati çeken Özel, "Ekilen dikilen alan, Hollanda kadar azaldı. Oysaki nüfus artıyor. Dünyadaki gıda ihtiyacı, özellikle iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş gıda ihtiyacı artıyor." diye konuştu.

Özel, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarında en önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Domates 2 liraya düşünce üzülmüştük. Bugün 1,75 liraya domates alıyorlar. Bostan kavun, karpuz dolu, 2 liraya karpuz, 4 liraya kavun. Alan yok. Buradan bir müjde vereceğim, hep söyledik, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinden bütün sorunları çözemez ama yaraya merhem olur. İşte şimdi kavun ve karpuz üreticilerine sesleniyorum, hiç korkmayın, biraz önce konuştuk ve sözü aldık. Tarlada bir tek kavun, bir tek karpuz bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız hepsini alıyor. Hepsini alıyoruz. Kavunu, karpuzu alacağız. Hem kavun karpuz üreticisini mağdur halde bırakmayacağız hem de bu sıcak yaz gününde marketlerde, manavlarda kavuna karpuza ulaşamayan yoksulların, çok çocuklu ailelerin bu mağduriyetini gidereceğiz."

Çiftçilerin çok önemli sorunları olduğunu bulunduğuna işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkardıkları kanuna göre, yüzde 1 destekleme verilmesi gerekirken, köylüyü bu desteklemeden mahrum edip 5'te birini bile vermiyorlar. Oysaki bu sene yüzde 1'lik destekleme verilecek olsa 410 milyar lira çiftçinin alacağı destekleme var. Geçen sene 178 milyardı, bu sene 410 milyar ama ödenen para, 68 milyar. Yani milletin efendisini perişan eden bu iktidara bir kez daha sesleniyoruz, bu yaptığınız iş, iş değildir. Bu insanları aç bırakınca bu insanlar tarımı bırakıyorlar. Şu anda Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Normalde bunun 35 olması lazım. Yani gençler tarımla uğraşmıyor, para kazanamıyor, şehre gidiyor, şehirde iş arıyor. Bulursa bir fabrikaya giriyor, bulamazsa işsiz geziyor ama tarımla ilgilenmiyor. Her 4 genç çiftçiden 3'ü 'Gelecek sene bu işle uğraşmayacağım. Başka bir iş bulacağım.' diyor.

Bu işin sonunda ele güne muhtaç olacağız. Bu verimli toprakları eken diken halden, başkasının insafına kalmış, başkasına el açan noktada kalacağız. Zamanı gelince 'Türkiye'nin bizden başka dostu yok.' diyorsunuz. O zor günler gelince bize gıda ambargoları konulursa o zaman bu milleti açlıktan kırarsınız. Yüksek gıda fiyatlarının sebebi de kötü tarım politikalarınızdır. Bunun için buradan iktidarı uyarıyorum, ya bu çiftçilere sahip çıkın ya da artık bu işi bırakın."

Özel, "Emekliye, emekçiye, çiftçiye bakarsan geçim olur. Geçim olmazsa eninde sonunda seçim olur." ifadelerini kullandı.

"Eşit, güzel bir ülke inşa edeceğiz"

Nerede bir mağdur varsa her gittiği meydana koşup geldiklerini, kendisinin de onlara desteğini açıkladığını anlatan Özel, mağdurların hakkını arayacaklarını ve alacaklarını söyledi.

Özel, TOKİ mağdurları da olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Alırkenki şartlar çok değişti. Borçlar ödenemiyor. Ciddi sıkıntılar çekiliyor. Önümüzdeki haftalarda Meclis'te bir kez daha TOKİ mağdurlarının mağduriyetini dile getireceğiz. Kanun teklifini, araştırma önergesini vereceğiz. Hiç kimseyi bir başına bırakmayacağız. Anlaşılıyor ki biz ne kadar söylesek de Tayyip Bey yapmıyor. Çünkü gariban sevmiyor, zengin seviyor, mağdur sevmiyor, mağrur seviyor. Onun için artık ondan istemeyi bırakıyoruz. O 'Küfe yok.' diyor ya biz onun sırtındaki küfeyi istiyoruz. Emekliyi, emekçiyi taşıyamıyorsan, çiftçiye sahip çıkamıyorsan çıkar küfeyi. Biz onları sırtlamaya, omuzlarına omuz vermeye, onlara sahip çıkmaya hazırız. Bırak, biz yönetiriz. TOKİ mağdurlarını biz ev sahibi yapacağız. Staj mağdurlarını, kademe mağdurlarını biz emekli yapacağız. Nerede bir mağdur varsa, ne bekliyorsa artık bu iktidardan beklemesin. Halkın iktidarı geliyor. Destek verin, bu düzeni değiştirelim."

Atatürk'ü seven MHP'liler ve AK Parti'lilere seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sizinle Türkiye ittifakında buluşma zamanı gelmiştir. Bizde öteki yok, şeytanlaştırma yok. Bizde hedef gösterme, sırt dönme yok. Bizde sahip çıkmak, kardeşlik, dayanışma var. Bakın, bir sürü parti var, yok olup gidiyor ama bu parti, bu ulu çınar, bu koca babaevinin bacası 104 yıldır tütüyor. Herkes gider, biz kalırız. Herkes satar, biz sahip çıkarız. Onlar vazgeçer, biz vazgeçmeyiz. Çünkü biz sizin dedelerinizle birlikte bu ülke kurtarılsın diye Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da dedeleri koyun koyuna yatanlarız. Biz biriz, hep birlikteyiz. Birlikte olacağız, yoksulluğu, işsizliği, gözyaşını, emek sömürüsünü bitireceğiz. Eşit, güzel bir ülke inşa edeceğiz."