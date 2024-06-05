Politika

CHP Genel Başkanı Özel'den Emine Şenyaşar'a ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı önünde "adalet nöbetinde" olan Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Adalet Bakanlığı'nın önünde "adalet nöbetinde" olan Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, annesi Şenyaşar'ın Kürtçe konuşmasını Özel'e tercüme etti. Özel, "Anneye şunu söyle benim için. Gerçekten konuştuğu dili, Kürtçe'yi bilmiyorum ama hiç tercüme etmeseniz de ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. İki şeyin rengi yoktur. Birisi emekçinin alın terinin rengi olmaz. Bir de annenin gözyaşının rengi olmaz. Kendi annemin gözünden akmış gibi hissediyorum. Biz haklı mücadelesinde CHP olarak, kurumsal olarak da ben bir evladı olarak da onun haklı mücadelesinin yanındayız. Onun bu mücadelesi yorgun, üzgün, perişan ve hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor. Karşısındakiler istedikleri kadar hukuksuzluğa sığınsınlar ama bir yandan annenin yaşadıkları mutlaka ve mutlaka toplum vicdanına kazınıyor. Ben hem evladıyla ilgili talebini hem de burada kendisinin durumuna tanıklığını kim bilmesi gerekiyorsa onlara bildirmeye, kime söylemem gerekiyorsa söylemeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Özel, DEM Milletvekili Şenyaşar'ın durumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi talebi üzerine, "Önümüzdeki hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annemin ağzından ileteceğim" dedi.