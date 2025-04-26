CHP Genel Başkanı Özel: "Hepimiz bunun iftira olduğunu biliyoruz"

MERSİN - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının 2. dalgasına ilişikin, "Hepimiz bunun iftira olduğunu biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Yenişehir Millet Bahçesi yanındaki alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün yeni bir operasyona giriştiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden üst düzey bürokratların da içinde olduğu 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Maksat bulamadıkları kanıtı, ikna edemedikleri yalancı şahidi şimdi 53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışacaklar. Piyasalar, borsa hukuk ister, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içinde yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra bir cumartesi sabahı bu operasyonu yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Hepimiz bunun iftira olduğunu biliyoruz. Bugün yapılan işin iki hedefi vardır. Bunlardan birincisi milletin iradesine çökmek, ikincisi İstanbul'un rantına çökmek" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de konuşma yaptığı mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da okundu.