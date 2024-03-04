CHP Genel Başkanı Özel'in bedelli askerlik açıklaması tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özel'in bedelli askerlik açıklaması tepki topladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlara ilişkin yaptığı açıklama tepki çekti. Özel'in ve CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

04.03.2024 15:59  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özel'in bedelli askerlik yapanlara ilişkin " Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil" sözleri tepki topladı. CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun ve Çankaya belediye başkan adayı Güner'inde bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapanlara ilişkin sözleri tepki topladı. Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" demişti.

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı belirtildi. Ayrıca, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ifade edildi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ise 2000 yılında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gittiği ve 18 aylık zorunlu askerlik görevini burada tamamladı.

Özgür Özel, 2018 yılında grup başkanvekiliyken, Meclis'te görüşülen bedelli askerlik teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, teklifin Meclis'ten geçmesi gerektiğini savunarak, "Çünkü muazzam bir yığılma var" demişti. - ANKARA

CHP Genel Başkanı Özel\'in bedelli askerlik açıklaması tepki topladı
Kaynak: İHA

Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel'in bedelli askerlik açıklaması tepki topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak Erdoğan'ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak
15:19 Meteoroloji’den art arda uyarılar Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
15:58 Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere’nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:27 İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti Annenin feryatları yürek yaktı İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek yaktı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
14:00 Enişte cinayeti kamerada Kurşunlayıp araçla üzerinden geçti Enişte cinayeti kamerada! Kurşunlayıp araçla üzerinden geçti
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 16:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'in bedelli askerlik açıklaması tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement