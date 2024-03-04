CHP Genel Başkanı Özel\'in bedelli askerlik açıklaması tepki topladı

CHP Genel Başkanı Özel'in bedelli askerlik yapanlara ilişkin " Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil" sözleri tepki topladı. CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun ve Çankaya belediye başkan adayı Güner'inde bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapanlara ilişkin sözleri tepki topladı. Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" demişti.
CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı belirtildi. Ayrıca, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ifade edildi.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ise 2000 yılında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gittiği ve 18 aylık zorunlu askerlik görevini burada tamamladı.
Özgür Özel, 2018 yılında grup başkanvekiliyken, Meclis'te görüşülen bedelli askerlik teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, teklifin Meclis'ten geçmesi gerektiğini savunarak, "Çünkü muazzam bir yığılma var" demişti. - ANKARA
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Vali Hatipoğlu, yapılan ilk müdahalelerin ardından Destici'nin vücudunda belirli bir sorun görülmediğini belirtti.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan seçimleri için uzun bir süredir aday adaylarının ve aday Ersin Çetin'in çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gider, Çan'da seçim ofisini açarak AK Parti'nin hizmet anlayışını ve Çan'a olan bağlılığını ilan etti. Çan'da yaşanan boşluk ve fetret döneminin sona ermesi için Ersin Çetin'in tecrübesi ve analitik bakış açısıyla hizmet edeceğine inandığını ifade etti.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini ziyaret ederek, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf edeceklerini belirtti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise seçimlere az bir süre kaldığını ve Tuşba ilçesinin AK belediyecilikle buluşacağını ifade etti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin'in cesedi Adranos Çayı'nda bulunmuştu. Otopsinin ardından Derin'in cenazesi, Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç köyünde defnedildi. Törene, Derin'in yakınları ve bölge yetkilileri katıldı.
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