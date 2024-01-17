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CHP Grup Toplantısı: İYİ Parti'nin kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz - Son Dakika
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CHP Grup Toplantısı: İYİ Parti'nin kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ettiklerini belirtti. Özel, aksi durumun herkesi üzdüğünü ifade etti. Ayrıca, eleştirilerini sürdürerek, AK Parti ve MHP'nin yanlış politikalarına itiraz eden İYİ Parti'nin ayrışmasını umut ettiklerini vurguladı.

17.01.2024 - 02:06,
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CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Özel:

" İYİ Parti'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz, aksi durum hepimizi çok üzüyor"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "İYİ Parti'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum hepimizi çok üzüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, "Her şehit haberinden sonra aynı ezberi tekrarlayanlar, bizi de peşlerine takılmaya, susmaya, onlardan hesap sormamaya devam ettiler. Bir ülkede kötü giden bir şey varsa eleştirirsiniz. Asayiş zafiyeti vardır, eleştirirsiniz. Ama birileri karar verir, tartışmayın der; oradan şehit haberleri gelir, 'Tartışmayın, evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak' derler. Bundan sonra evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak değil, evlatlarımızın kanı akmayacak. Geçen sefer beylerin ezberini bozduk. Dedik ki, 'Geçici üs bölgelerinde kar yağdıktan sonra güvenliğin sağlanıp sağlanmadığını önceden hesaplanmadan, üs bölgesini koruyabileceksek kalarak, koruyamayacaksak usulüne uygun olarak boşaltıp, zamanı gelince oraya gidilmesi gibi bir askeri taktik varken bu kararları kim aldı?' Niye inat ediyor, sürekli aynı şekilde şehit veriyoruz? Sorularımıza yanıt vereceksiniz. 'Biz bilgi vermeyiz' dediler. 'Sorumluluğunuzu sizinle paylaşmayız' dedik, imza atmadık. Onlardan çok daha net, sert bir bildiri yayımladık, yokmuş gibi yaptılar. Onlar için terörü kınamanın kıymeti yok, yanlarında durmanın kıymeti var. Provokasyon yapıp şehit cenazelerinde bizi protesto ettirmeye kalktılar, bir adım geri atmadık. Durduğumuz yerde durduk, sorulara cevap alamadık, sorumluluğu da paylaşmadık. Cuma günü 9 eve daha ateş düştü. Aynı bölge, aynı üs, aynı zafiyet, yeni şehitler. O iki bakan gelmedikleri Meclise bugün geliyorlar, vermedikleri beyanatı, bilgiyi veriyorlar. Bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK'sında imzalamıştı, bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

"Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum"

Eleştirilerini sürdüren Özel, "Hepsi okunsun, oylansın, kim nerede nasıl duruyor, kimin yanında duruyor hepsi belli olsun. Üyelerinin iyi niyetine, yurtseverliğine, cumhuriyetçiliğine, Atatürkçülüğüne hepimizin şahit olduğu, geçmişte ittifak içinde olduğumuz ve AK Parti, MHP'nin yanlış politikalarına itiraz eden İYİ Parti'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum hepimizi çok üzüyor" dedi. Özel, şöyle konuştu:

"Ezber bozulunca bizim okuduğumuz gazetelerde yazanlar, bizim içimizdeki arkadaşlar 'Keşke o imzayı atsaydık' dediler. Sen durduğun yerde dur, Atatürk'ün çizgisinde dur, babaevinde dur, gör bak zaman seni nasıl haklı çıkaracak. Tayyip Bey'in peşine takılmayacağız, haklı çıkacağız ve sonunda biz başaracağız. CHP seçimden en çok oyu alma hesabıyla hareket etmiyor. Bu ülkede herkes huzurlu, eşit, zengin, acısız, ayrımsız yaşadığında, anaların gözyaşının rengi olmaz ve emekçilerin alın terinin rengi olmaz, CHP'nin sevgisiyle kucaklıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece hayat pahalılığı oluşturmadı, sadece toplumsal barışı zaafa uğratmadı. Onlar devletin genleriyle oynadılar. Şimdi devletin başı, yürütmenin başı, bir terör saldırısı olmuş, kime telefon açmış onun tartışması sürüyor. Savunma, dış politika gibi hassas gelişmeler olduğunda üst düzey görevliler yürütme adına gider Meclisteki partileri bilgilendirirlerdi, ayrıca genel kurulu bilgilendirirlerdi. Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. O telefonu açarken bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak değil, geleceğe dönük siyasi taktiklerini düşünerek yapıyor. Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak CHP için onurdur.

CHP Grup Toplantısı: İYİ Parti\'nin kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz
Kaynak: İHA
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