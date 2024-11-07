CHP Genel Başkanı Özel: "Sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum, en sert şekilde karşı çıkıyorum fakat..." - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum, en sert şekilde karşı çıkıyorum fakat..."

CHP Genel Başkanı Özel: "Sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum, en sert şekilde karşı çıkıyorum fakat...

07.11.2024 20:42
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CHP Genel Başkanı Özel: "Sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum, en sert şekilde karşı çıkıyorum fakat..."

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili, "Sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. En sert şekilde de bu görüşlere karşı çıkıyorum. Fakat bir söz söyledi ve sözün cevabının söz ile verilmesi gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayıncı İlhan Erdost'un kabri başında düzenlenen anma programına katıldı. Erdost'un ailesi ve sevenlerinin katıldığı programda Erdost'un mezarına güller bırakılarak, şiirler okundu. Anma etkinliği sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili soru üzerine, "Sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. En sert şekilde de bu görüşlere karşı çıkıyorum. Fakat bir söz söyledi ve sözün cevabının söz ile verilmesi gerekir. Bir siyasi partinin genel başkanına kullanmış olduğu ifadelerden dolayı soruşturma başlatalım, onu yollayalım, sonra dokunulmazlık tartışması başlatalım gibi ülkeyi bu tip yönetme pratiğinin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Tuncer Bakırhan'ın söylediği o cümlelerin, o tartışılan cümlelerin herhangi bir yeriyle bir mutabakatım olmadığı gibi en sert şekilde karşı çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

'Ankara Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacağı' iddiası

Esenyurt Belediyesi ile başlayan kayyum atamalarının diğer belediyelerle devam edeceği, bunlardan birisinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi olacağı iddiaları ile ilgili soru üzerine Özel, "Esenyurt meselesindeki tavrımız, tutumumuz; hangi partinin belediyesi olursa olsun halkın seçtiği halka hesap verir. Suç işlediyse de mahkemeye hesap verir. Mahkeme sonuçlanıp kesinleşince halk adına, Türk milleti adına kararını ilan eder. O güne kadar soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak mahkemeyi de tanımamaktır, halkı da tanımamaktır ve son derece yanlış bir iştir. Melih Gökçek'in trol orduları, birtakım operasyon adamları ve hesapları şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız üzerine yoğunlaşan bir ateş vardı. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya dahi gerek duyulmamış hususlara ilişkin birtakım soruşturmalar yürütülüyor gibi duyuyorum. Bir taraftan da şunları duyuyorum; Milli İstihbarat Teşkilat'ına verilen bir talimat ile 'eşeleyin, deşeleyin aman bir şeyler bulun, işte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım' filan. Hiç bunlara kalkışmasınlar. Gözümüz üzerlerinde, her şeyden haberimiz var" diye konuştu.

Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Özel, Süleyman Soylu'nun bir röportajda "Bahçeli'nin ortaya koyduğu son çıkış, Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Samimidir, önümüzdeki yarım asrın ne olacağına yönelik bir anlayışın bütün dünyaya ve Türkiye'ye sorusudur" şeklindeki sözlerini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu tam da budur. Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Süleyman Soylu geçmişte Erdoğan'a neler diyordu. Yanına çağırdı, koşarak gitti. Erdoğan'ı en çok savunan oydu. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı, sonra çözüm süreci terk edildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu, demokrasiyi ayaklar altına alan süreci de en çok savunan, o sürecin cellatlarından biriydi. Seçimlerde de meydan meydan gezip, 'Ankara'yı Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını DHKP-C militanları dağıtacak' diyordu. 'İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazanırsa İSPARK'ı PKK'ye verecekler' diyordu. En son seçimde de 'Eğer CHP iktidar olursa, Apo'yu salma planları var' diyordu. 'Bunun sözünü verdiler' diyordu. Bugün kimin ne söz verdiğini görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin ifadelerini bu sefer de Süleyman Soylu söylüyor. Soylu, siyasi bukalemundur. Bunda şaşıracak bir şey yok. Hayvanat bahçesini gezerken atın renk değiştirdiğini görürseniz şaşırırsınız. Bukalemunun renk değiştirmesine kim niye şaşırsın."

Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'Sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum, en sert şekilde karşı çıkıyorum fakat...' - Son Dakika

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