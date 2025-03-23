CHP Genel Başkanı Özel: "Üyelerimizden sandığa katılım oranı açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Üyelerimizden sandığa katılım oranı açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Dayanışma sandıklarında kullanılan oy 13 milyon 211 bindir. Buradan Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak ortaklarına sesleniyorum. Hodri meydan, erken seçim kararının alınmasıyla Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışabilecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde konuşma yaptı. Toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Siz burada bir tarih yazıyorsunuz. 19 Mart 2025, 20, 21,22 23 Mart 5 gün üst üste 1 milyon kişiyi zorlayan rakamlarla bir meydanda toplanmak, hem de engellemelere rağmen, toplu ulaşımın, köprülerin kapanmasına rağmen. Bugün aslında hüznün günü, bugün kederin günü, bugün bir ayrılığın ilk günü gibi görülebilir. Ekrem başkanımızı, can yoldaşımızı bizden alıp kopardılar. İsyandayız, ancak bu meydanda hüzün yok, inanç var. Keder yok, umut var. Biz Ekrem başkanla birlikte Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz. 19 Mart başarısız darbe girişimi bizim irademizi değil, cumhurbaşkanı adayımızı hapsetti. Dünya tarihine geçecek ön seçim ve dayanışma oylamasında açıklanacak rakamlar konuşulurken, dünyanın en önemli metropollerinden birinde, İstanbul'da 1 milyona yakın insan toplanmışken, bu yayını vermeyen hangi televizyon varsa onları kayda alıyoruz. Yandaş medyanın nereden beslendiği belli ancak merkez medya reklamlarının yüzde 70'i bizim seçmenimize, bu meydanlara yönelik olan merkez medya ürününü biz alacağız, vergisini o alacak. Parayı bizden kazanacaksın, reklamı bize izleteceksin, ürünü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin" diye konuştu.

Özel, "Saraya hizmet edenleri bu geceden itibaren tespit edip, bunların öyle televizyonunu izlemeyin falan değil. Bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor o arabayı alan namerttir. Ne yapıyorsun sen; restoran zincirin mi var, bu meydanı görmeyeceksin, bu meydana yemek satacaksın, yok öyle yağma. Parayı bizden kazananı, reytingi bizden yapanı, saraya hizmet edeni tek tek ilan edeceğim. Hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu meydanı görmeyenlerin tüm mallarına boykot geliyor. O tatlı günler bitti gülüm ya bizi göreceksin ya dibi göreceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı ön seçiminde kullanılan oy rakamlarını açıklayan Özel, "Üyelerimizden sandığa katılım oranı açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Dayanışma sandıklarında kullanılan oy 13 milyon 211 bindir. Buradan Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak ortaklarına sesleniyorum. Hodri meydan, eğer bu hafta biz bu meydanla yarışabiliriz, Ekrem İmamoğlu ile yarışabiliriz diyorlarsa erken seçim kararının alınmasıyla Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışabilecektir. Gelsinler boylarının ölçüsünü alsınlar. Bir bütün olarak baktığımızda geçmişte yapılan operasyonlara TÜSİAD'a o muamele, iş dünyası sussun, baroya o muamele, meslek örgütleri sussun, akademisyenler korksun. Bir Ayşe Barım operasyonuyla yıllar öncesinden onurumuz Gezi'ye saldırarak sanatçıları korkutmaya çalıştılar. Günü gelince hep birlikte nasıl sokağa çıkma, toplanma, gösteri yasağı ile valiliğin, emniyet müdürlüğünün hukuksuz yasaklamalarına karşı 500 binle, 1 milyonla geri aldıysak ant olsun ki Taksim Meydanı'nı da geri alacağız" dedi.

Konuşmasının devamında Özel, "Gizli tanıklardan dün hep beraber bir tanesini yakalamıştık. 2021'e kadar İBB'de çalışmış, eski AK Parti döneminden. O günden beri yok. 5 yıldır TEKNOFEST'i yapıyor. Türkiye Yüzyılı kampanyası yapıyor. 18 bakanlıkla birden çalışıyor. İBB döneminde gördüler diye naylon fatura ona da yazmışlardı. Sabah 6'da onu da evden almışlardı. Sabah Ali Erdoğan'ı arayıp kendini serbest bıraktırmıştı. Onları gösterince tekrar emniyete geri getirmişlerdi. Onu benden, sizden kaçırmak için göstermelik tutukladılar. Şimdi gözüm üstünde. Gizli tanık, Ekrem başkan hakkında yalan ifadeyi ne zaman vermiş; 29 Ocak 2025" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL