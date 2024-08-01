CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 belediye başkanıyla Burdur\'da toplantı düzenledi

Politika

Burdur, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde 21 Cumhuriyet Halk Partili il belediye başkanı ile birlikte ilk kez gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptı.

Burdur'da, 31 Mart seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde 21 belediye başkanı ile birlikte, belediyeler arasındaki dayanışmayı artırmanın yanı sıra tecrübe paylaşımlarında bulunmak amacı ile düzenlenen bir toplantı gerçekleştirildi. Saat 10.00'da Burdur Cumhuriyet Halk Partisi il binasında başlayan toplantı, Genel Başkan Özel'in konuşmalarıyla devam etti.

Genel Başkan olduktan sonra ilk defa Burdur Cumhuriyet Halk Partisi il binasının balkonunda konuştuğunu ifade eden Özel, "Ben Genel Başkan olarak ilk defa buradayım, yerel seçimlerden sonra da ilk kez buradayım. 31 Mart seçimlerinde Çavdır ve Bucak Belediyelerini kazandık. Bu bizler için çok keyifli bir durum; birisini 1984'ten beridir, diğerini ise 1977'den beridir ilk kez alıyoruz. Birini 47, diğerini 40 yıldır ilk defa kazanıyoruz. Bizler çok mutluyuz. Ayrıcı bugün Burdur 21 belediye başkanını ağırlıyor. Bundan sonra birlikte oturup konuşacağız, çalışacağız. Bu 21 arkadaşımın ceplerinde birer anahtar var, bu anahtar belediyenin kapısının ya da kasasının anahtarı değil. Bu anahtarlar yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin anahtarlarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını bu arkadaşlar getirecek" ifadelerini kullandı.

"Burdur'da içme suyu sıkıntısı var"

Uzun zamandır Burdur'da çözülemeyen içme suyu sıkıntıları hakkında konuşan Özel, "Burdur'da içme suyu sorunu var. Su ile ilgili Burdur'da önemli bir çalışma yapılıyor. Hem sulama suyunda doğru bir birlikteliğe ihtiyaç var. Maalesef insanlar bir başına bırakılmış, binlerce metre su kuyusundan su çekiyorlar, hem o su yer altı sularını tüketiyor, Burdur Gölü açısından sıkıntı oluşturuyor, hem de çok pahalıya sulama yapıyorlar. Mutlaka sulama birliğinin kurulması lazım. Bunun için Ali Orkun Ercengiz ve Milletvekilimiz İzzet Akbulut birer siyasetçi değil, toplum önderi olarak öne düştüler, bu işi çözecekler. Çözülmesi için gayret gösteriyorlar" dedi.

"Burdur Gölü Burdur halkını akciğer hastalığına sürüklüyor"

Burdur Gölü'nün kuruduğunu ve Burdur halkını hastalığa götürdüğünü dile getiren Özel, "Burdur Gölü her geldiğimde biraz daha çekilmiş görüyorum. Yüzde 45'e gerilemiş, yüzey alanında yüzde 55, suyunda yüzde 45 kayıp var. Hesaplara göre 2050 yılına kadar göl çekilmeye devam edecek ve bir avuç bir şey kalacak orada. İçim yanıyor, gölün kenarındaki evler toprağa bakıyor şu anda. O çekilen yerden kalkan toz topraklar yüzünden Burdur akciğer hastalığına düşmüş durumda. O yüzden bu işlerin hepsine çare bulmak lazım. Bunlara çare bulmanın yolu rantın değil halkın iktidarını kurmaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem katıldı. Toplantıda Dr. Murat Bolat ve Doç. Dr. Cemalettin Ayvazoğlu da bulundu. - BURDUR