CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Fazıl Kasap\'ın Saadet Partisinde görev yapacağını belirtti

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ/ Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da; Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun sayı şartını kaybetmesi üzerine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, bütçe görüşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla CHP'den istifa ederek Saadet Partisi'ne katılmasını değerlendirdi. Özel, "Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekili ile bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11.00'e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik. 11.00'de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak. CHP, kürsü hakkını savunur. CHP, muhalefet hakkını savunur, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi'ne çeşitli katılımları olabilecekleri diğer partiler ile iş birliği yaparak yeniden grup kuracağı sayıyı tuttururlar. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumundayım" dedi.

CHP Gene Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları üyeleri ile Manisa şehir turu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Saadet Partisi TBMM Grubu'nun sayı şartını Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından kaybetmesi üzerine CHP Grubu'nun aldığı kararı değerlendirdi.

"MİLLETVEKİLİMİZ ALİ FAZIL KASAP GRUBUMUZ ADINA BİR FEDAKARLIK YAPARAK BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BOYUNCA SAADET PARTİSİ'NE KATILIYOR"

Özel, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Hasan Bitmez, hepimizin çok sevdiği çok değerli bir siyaset arkadaşımızdı. Maalesef bütçede ilk konuşmasını yaparken, konuşmasını tamamladı ve düşerek bir kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen de kurtulamadı. Biz hem Meclis'teki törene katıldık, hem İstanbul'daki cenaze törenine katıldım. Buradan bir kez daha hem ailesine, Saadet Partisi'ne, TBMM'ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Hasan Bitmez hayatını kaybedince içtüzük gereğince 20 olan grup sayısı 19'a düştü ve Saadet Partisi grubunun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Hasan Bitmez sözünü bitirip düşünce 19 kişiye inen grupta eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp. El ele Hasan Bitmez'in o son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekili ile bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11.00'e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik. 11.00'de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak.

"BİR MİLLETVEKİLİMİZİ SAADET PARTİSİ GRUBUNDA GÖREV YAPMAK ÜZERE TALİMATLANDIRMIŞ DURUMUNDAYIM"

Bu konu ile ilgili Sayın Temel Karamollaoğlu ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi de yapmıştık. Kendisi CHP'nin cenaze törenlerine katılması ve süreç boyunca gösterdiği dayanışma ile ilgili teşekkür etmişti. Gruplarının düştüğünü de nezaket ile hatırlatmıştı. Biz de üzerimize düşeni yapacağımızı söylemiştik.

CHP, kürsü hakkını savunur. CHP, muhalefet hakkını savunur, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi'ne çeşitli katılımları olabilecekleri diğer partiler ile iş birliği yaparak yeniden grup kuracağı sayıyı tuttururlar. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumundayım."