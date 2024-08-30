CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aydın\'da konser düzenledi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen ve Suavi'nin sahne aldığı konsere katıldı. Sahnenin tavanına asılan dev Türk bayrağı altında gerçekleştirilen konserde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, konsere başka bayrak ve flama alınmadı. Konserde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, sahneden CHP'li Belediye başkanlarına seslenerek, hangi sanatçı olursa olsun şehirlerde düzenledikleri konserlerde her türlü desteğin sağlanması yönünde talimat verdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde gerçekleştirilen konsere katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ile CHP'li bazı milletvekilleri katıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konser yaklaşık 3 saat sürerken, polis ekiplerinin konser öncesinde ve konser boyunca aldığı yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Konserin ortasında sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konserin iptal edilme girişimi olduğunu ancak konseri iptal etmediklerini kaydederek, konsere anlam katmak için Aydın'ın yanı sıra İzmir, Muğla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları ve milletvekilleri ile geldiklerini söyledi.

Konuşmasına "Tüm Cumhuriyet Halk Partililerin yüreği burada ve sanat ve sanatçı ile birlikte olamaya devam edecek" diye sürdüren CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'dan tüm CHP'li belediyelere talimat verdi. Özel konuşmasının devamında, "Bizim yönettiğimiz ilçe ve büyükşehirlerde siyasi rakiplerimizin çok sevdiği sanatçılar sahne alıyor. Onlara sahne veriyoruz" dedi. Özel, tüm CHP'li belediyelere, rakip siyasi partilere yakın görüşte de olsa konserlerine destek vermeleri konusunda talimat verdi.

Konuşmanın ardından, sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve sanatçı Suavi'ye hediye takdim etti.

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu, Ahmet Aras ve konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanları daha sonra sahneden barışın simgesi beyaz güvercin uçurdular. - AYDIN