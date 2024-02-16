CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bergama\'da İttifakı Sandık Başında Kuracağını Söyledi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mağdur, mazlum, itiraz eden kim varsa babaevinde birleşmeye davet ediyorum. Biz, ittifakı masa başında kuramadıysak Bergama'da sandık başında kuracağız." dedi.

Özel, seçim çalışmaları kapsamında Bergama ilçe meydanında düzenlenen halkla buluşma etkinliğine katıldı.

Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik'i takdim eden Özel, Bergama'da geçen yerel seçimleri AK Parti'nin kazandığını, bugün ise farklı bir belediye başkan adayı gösterdiklerini söyledi.

Bergama'nın seçtiği kişinin aday gösterilmediğini dile getiren Özel, "Sanki kayyum atamışlar gibi. Belediyede toplu iş sözleşmesi var, mevcut başkan ortada yok. AK Parti'nin adayı toplu iş görüşmesi yapıyor." dedi.

CHP'nin Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik'in ilçenin evladı çocuk doktoru olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP, sizin babanızın, dedenizin evi. CHP, herkesin içine doğduğu babaevidir. Herkes bilir ki başım sıkışırsa, dara düşersem eğer babaevinin çorbası kaynamaktadır. Kozak Yaylası'nda mağdur köylü, asgari ücretle geçinemeyen işçi, 10 bin lira emekli maaşı ile geçinemeyen emekli, babaevi burada. Senin yerin başımızın üzerindedir. Babaevinin tapusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir. Bu babaevi hepimizin. Mağdur, mazlum, itiraz eden kim varsa babaevinde birleşmeye davet ediyorum. Biz, kimseyi uzakta tutmak istemiyoruz. Biz, ittifakı masa başında kuramadıysak Bergama'da sandık başında kuracağız. Bergama'daki tüm demokratları birleşmeye davet ediyorum."

Emeklinin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasına da değinen Özel, bu hayat pahalılığında bu ikramiyenin çok az olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan 31 Mart'ta iktidara sarı kart göstermesini, kendi adaylarını desteklemesini isteyen Özel, "Oy verirseniz bunlar böyle devam eder ama sarı kartı gösterirseniz, 'Patron benim' derseniz, 'Artık bıçak kemikte' derseniz görün bakayım sizin sesinizi dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı?" diye konuştu.

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması hakkında da Özel, "Şimdi, bütün Türkiye'nin gözü kulağı İliç'teki faciada. Bakın bir altın madeni, yıllarca üst üste yığılmış toprak, toprakta siyanür ve şimdi kaydı gitti, 9 canımızı aldı götürdü. İnşallah geri gelsinler, Allah'tan ümit kesilmez ama her geçen dakika artık ümitlerimiz tükeniyor. Aldı götürdü. Belki yağan yağmurla bütün bir coğrafya siyanürle zehirlenecek." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kınık'a geçen Özel, ilçe merkezinde vatandaşlarla buluştu, belediye başkan adayları Sema Bodur'a destek istedi.

Özel, vatandaşlara hitap ettikten sonra seçim ofisine ziyarette bulundu.