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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Biz 150 yıldır tek adam yerine Meclisleri savunuyoruz' - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Biz 150 yıldır tek adam yerine Meclisleri savunuyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, partinin 150 yıldır tek adam yerine Meclisleri savunduğunu ve buyruklar yerine anayasayı savunduğunu belirtti. Ayrıca, Ankara'nın tarihi binalarından biri olan Abidin Paşa Köşkü'nün müze olarak hizmete açıldığını ve CHP'nin belediyecilik anlayışına sahip olan adaylara oy verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Biz 150 yıldır tek adam yerine Meclisleri savunuyoruz\'
20.01.2024 - 17:30,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarihi Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında, "Biz 150 yıldır tek adam yerine Meclisleri savunuyoruz. 150 yıldır buyruklar yerine anayasayı savunuyoruz" dedi.

Ankara'nın tarihi binalarından Abidin Paşa Köşkü, Çankaya Belediyesi tarafından aslına uygun restore ettirildi. Müzeye dönüştürülen köşk, 'Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi' olarak hizmete açıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Özel, "Eğer burası bir sosyal demokrat belediye başkanının hizmet alanında olmasaydı; ya bir restoran olurdu, ya ihaleye çıkılırdı birileri alırdı başka amaçlarla kullanırdı, ya belediye başkanı kendisine makam odasının de içinde olacağı bir çalışma alanına çevirirdi. Sevgili Alper Başkanımız burayı bir milli mücadele müzesi haline çevirmeyi ekibiyle birlikte düşünmüş; sadece bir milli mücadele müzesi değil çağa uygun bir dijital müze haline dönüştürmüş" dedi.

Özgür Özel, iktidarın Ankara'nın köklü kurumlarını, devletin köklü kurumlarını İstanbul'a taşıdığını, taşımayı hayal ettiğini söyleyerek "Ankara'ya burun kıvırıyorlar; çünkü Gazi'nin Ankara'sı. Onun büyük vizyonu olduğunu biliyorlar ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına duydukları husumetle; Cumhuriyet'i Cumhuriyet yapan değerler ile yaşadıkları çelişkilerle bir aşındırmanın telaşı içindeler. Ne diyorlar 'biz 150 yıldır bunlarla karşı karşıyayız' diyorlar. 'Onlar 150 yıl önce Genç Türklerden gelen Cumhuriyet Halk Partisi akımıdır' diyorlar. 'Biz bu Genç Türklerin karşısındayız, o gün bugündür karşı karşıyayız' diyorlar. Ben öyle ayırmak, kutuplaşma, çatışmaktan yana değilim; ama madem ki '150 yıldır onlar başka tarafta' diyorlar; evet biz 150 yıldır tek adam yerine meclisleri savunuyoruz. 150 yıldır buyruklar yerine anayasayı savunuyoruz. Biz ikinci meşrutiyet için can vermeyi göze alanlarız. Biz Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapanların yolundan yürüyoruz. Biz Ankara Fetvasını veren Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'nin yolundan yürüyoruz. Biz 6'ncı Filonun karşısına geçip, onları denize döken Denizlerin yolundan gidiyoruz. Biz meşrutiyet ilan edenleriz, Meclis kuranlarız. Tek adam iradesine karşı anayasa yapanlarız. Rejime kastedenlere karşı halkın iradesini, toplum sözleşmesini savunanlarız" diye konuştu.

Özel, 31 Mart seçimlerine ilişkin de "Seçimlerde eğer Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine oy verirseniz böyle halkçı belediye başkanları ve bu kadar güzel hizmetler ilçenize, şehrinize gelebilir. Onun için de yapılması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışına sahip olacak olan belediye başkan adaylarımıza Anadolu'nun dört bir yanında 976 ilçede, 81 ilde oy vermektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Abidin Paşa, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Biz 150 yıldır tek adam yerine Meclisleri savunuyoruz' - Son Dakika
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