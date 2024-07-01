CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin başlayan duruşmaya yönelik 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler, partilerini de kendilerini de hareketlerini de ittifaklarını da rahatlatacaklar' dedi. Duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in daveti üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinden oluşan heyette yer aldı. Özel, duruşmada yaptığı açıklamada, Sinan Ateş öldürülmesine katkı verenlerin, yardım edenlerin, yataklık edenlerin belli olduğunu ama duruşmanın yarım bir iddianameyle görüldüğüne dikkati çekti.

01.07.2024 12:06
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin başlayan duruşmaya yönelik "Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler, partilerini de kendilerini de hareketlerini de ittifaklarını da rahatlatacaklar" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüphelinin yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda başladı. Duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in daveti üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinden oluşan heyette yer aldı. Duruşmaya ilişkin hakim tarafından verilen arada açıklamalarda bulunan Özel, Sinan Ateş öldürülmesine katkı verenlerin, yardım edenlerin, yataklık edenlerin belli olduğunu ama duruşmanın yarım bir iddianameyle görüldüğüne dikkati çekti.

"Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük"

Duruşmayı CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanında oturarak takip ettiklerini ifade eden Özel, " Ayşe Ateş ve evlatları adalete ulaştık diyene kadar biz onların yanında durmaya devam edeceğiz ama çok belli ki ilk baştan beri verilen bütün ifadeler 'yanlış söylemişim, söylediğimi hatırlamıyorum, bunu söyledim doğru yazmamışlar ve çarpıtmışlar' gibi kendilerine verilen yeni vazifeyi yerine getirmeye çalışan bir tetikçi ve azmettirici ile birlikteydik. Ettiği telefonları hatırlamayan, aldığı talimatları hatırlamayan, verilen konumlar hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve bir azmettirici gördük. Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük ama bunu herkes görüyor. Herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.

"Cinayetin üstüne siz perdesi indirmeye çalışanlar, birileri tarafından kollanıyor ve müdahale ediliyor"

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan ilgilerini azaltmayacaklarını kaydeden Özel, "Sinan Ateş'in naaşı kaldırıldı, kanlar temizlendi ama gerçekte cenaze ortada duruyor. Sahip çıkması gerekenler sahip çıkmadığı için bir taziye bile yazmadıkları için bir başsağlığı bile dilemedikleri için cenaze orada duruyor ve herkesin endişesi o ki o cenazeyi orada bırakıp cinayetin üstüne siz perdesi indirmeye çalışanlar, birileri tarafından kollanıyor ve müdahale ediliyor. Polis görevini yapmış ama iddianamede adı geçmesi gereken eski milletvekilleri, hal hazırdaki çeşitli yöneticiler, bir siyasi partinin cinayetten önce ve sonra telefon irtibatı kurulan yöneticilerinin adı dahi geçmiyor. Bütün arabaların plakaları var, bir arabanın yok. O siyah arabanın içinden hangi genel başkan iniyor, o aracı ona kim tahsis etmiş bütün Türkiye biliyor. Bir tek iddianameyi yazanlarla kabul edenler bilmiyor.

"'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler kendilerini rahatlatacaklar"

'Biz bu sisin inmesine, bu cinayetin alelade bir cinayetmiş gibi üstünün örtünmesine seyirci kalmayacağız' diye Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Günü geldiğinde kimse kral çıplak demiyorsa biz diyeceğiz ama o 2 kız evladın, gözü yaşlı eşin, annenin, babanın, kardeşlerin ve Türkiye'de siyaset yapan ve siyasi duruşundan dolayı endişe duyan kimsenin 'benim de sonum Sinan Ateş gibi olur' deyip korkmasına izin vermeyeceğiz. Kim korkarsa korksun, biz korkmayanları geri adım atmayanları, susmayanları sinmeyenleri siyasi çıkar için parti içi ya da ittifaklar arası bir kanlı cinayete sessiz kalmayanları temsil ediyoruz. 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler, partilerini de kendilerini de hareketlerini de ittifaklarını da rahatlatacaklar. Bırakın rahatlatmayı Türkiye'yi sise boğmaya çalışıyorlar, buna sessiz kalınmayacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' - Son Dakika

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