CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur\'da Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı\'na Katıldı

CHP Genel Başkan Özgür Özel, Burdur'da Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Burdur'da Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla CHP'nin Aday ve Proje Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Burdur Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya partililer ve belediye başkan adayları katıldı. Burdur Belediyesi olarak son 10 yılda yapılan projelerin anlatılmasının ardından yerel seçimlerin ardından yapılacak projeler tanıtıldı.
Toplantıda partililere seslenen Özgür Özel, "Adaylarımızı gördünüz. Adaylarımızın yaş ortalamaları 45. Hülya Gümüş Bucak'ta 28 yaşında adayımız, Gülçin Güçlü Ağlasun'da 49 yaşında adayımız ve Sinem Ulukan Yusufca'da 27 yaşında üç kadın adayımız var. Üçünü de önce Burdurlu kadınlara sonra da kadın haklarına saygılı ve eşit yaşama inanan Burdur'un centilmen erkeklerine emanet ediyor. Yine Çavdır'da Ali Okan Yücel 39 yaşında, Gölhisar'da İbrahim Bütün 35 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç adayları ve bir bütünü genç, eski, etkin, iyi donanımlı ilçelerine, beldelerini hizmet etmek için 31 Mart'a kadar gün sayan bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Onlara güveniyoruz" dedi.
Burdur Gölü ile ilgili olarak konuşan Özel, "2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından göle su kaynağı bulma sözü yerine getirilmezken koca göl gözümüzün önünde her gün kuruyor. Gölü besleyen derelerin ve yer altı sularının önüne iki tane gölet yapıldı. Bizler karşı çıktık örgütümüz karşı çıktı. Burdurlu çevreciler karşı çıktı ve davalar açıldı. İki baraj yapıldı ama içinde bir damla su yok" diye konuştu.
"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Salda Gölü'ne destek için özel talimat verdim"
" Türkiye'nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Salda Gölü'nün bulunduğu topraklardayız" diyen Özgür Özel, "Salda Gölü ile ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadele, Yeşilova İlçe Başkanımızın verdiği mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi bir kez daha Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum. Şimdi Yeşilova Belediyemize aday gösterdiğimiz, Yeşilova'yı en iyi şekilde yönetmeye talip olan Okan Kurd başkanımız, önümüzdeki dönem Salda Gölü ile ilgili tarafımdan hem görevlendirilmiştir hem yetkilendirilmiştir, hem de bundan sonra yapacakları tarafımızdan desteklenecektir. Okan Kurd'un seçilmesinden sonra Salda'nın dünyada en doğru şekilde kurtarılmasına yönelik projeleri çalışacağız. Dünyanın en ileri kuruluşlarından çevre projesi için, hibe projeleri için gayret göstereceğiz. Ayrıca Salda Gölü'ne sahip çıkmak için Yeşilova Belediye Başkanımız Okan Kurd mücadele ettikçe iki omzunda, iki tane eli hissedecek. Bunlardan Bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın eli olacak, diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Salda'yı dayanışmacı belediyecilik, kardeş belediyecilik noktasında pek çok belediyemizle Yeşilova'yı destekleyeceğiz. Ancak özel talimatımdır. Ekrem başkanla Mansur başkanın eli Yeşilova'nın ve Salda'nın üzerinde olacak" dedi.
Konuşmaların ardından 2024 vizyon projelerinin açılış kurdelesini kesen Özel ve başkan adayları, Cumhuriyet Meydanı'nda halk ile birlikte iftar yaptı. İftarın ardından Özgür Özel vatandaşlarla fotoğraf çekilerek Burdur'dan ayrıldı. - BURDUR
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