CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP seçildiği her yerde nasıl çok iyi işler yapıyorsa Elazığ'da da yapacak. Dünyada çok iyi örnekleri var. Türkiye'de göç alan belediyeleri CHP yönetiyor. Göç veren belediyeleri de AK Parti yönetiyor" dedi.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde merhum Tunceli Milletvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katılan CHP Genel Başkanı Özgül Özel, Elazığ'a döndü. Özel, parti binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Özel, "Birlikte olalım. Biz bu işi hep beraber başaracağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte güzel günlerde birlikte olacağız. Acıyı, depremi, sıkıntıları birlikte yaşadık. Bundan sonra bu kentin dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini artıracağız. Elazığ'ı ayağa kaldıracağız. Elazığspor'u ayağa kaldıracağız. Gençlerin yüzünü güldüreceğiz. Elazığlıların yüzünü güldürüp onları rahat ettireceğiz. CHP seçildiği her yerde nasıl çok iyi işler yapıyorsa Elazığ'da da yapacak. Dünyada çok iyi örnekleri var. Türkiye'de göç alan belediyeleri CHP yönetiyor. Göç veren belediyeleri de AK Parti yönetiyor. CHP'nin yönettiği belediyelere dönün bakın elbette orası göç alıyor. Tüm Elazığlıları, Malatyalıları, Tuncelilileri, Sivaslıları Kadıköy'e götüremeyiz. Onları Karşıyaka, Beşiktaş, Bornova ve Manavgat'a götüremeyiz. Ama Elazığlılar isterse başkana oy verirler ve o belediyecilik anlayışını memleketlerine getirirler. Biz size iyi, dürüst yönetim ve çokça hizmet vaat ediyoruz. 31 Mart'ta belediye başkan adaylarımıza destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ