CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti\'nin İstanbul\'da aday çıkarmasına başarılar diledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin, "Hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin ve bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, birinci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin soruları yanıtlayan Özel, "Hem DEM Partinin hem Yeniden Refah Partisi'nin ve bütün siyasi partiler adaylarına başarılar diliyorum. Dün, AK Parti'nin saldırıya uğrayan adayını dakikalar içinde aradım. Demokrasiye yapılmış saldırıdır. Kendi adayımıza yapılmış sayıyoruz. Bu seçim atmosferinde bütün adayların özgürce propaganda yapabildikleri sandıkların ve seçmenlerin baskı altına alınmadığı en özgür propagandanın ve en barışçıl seçimin yaşanmasını temenni ediyorum. Bütün adaylara ve siyasi partilere başarılar diliyoruz. Büyük oranda adaylarımızı belirledik, tamamlıyoruz. Büyük bir seçim başarısı için, büyük bire coşku için ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ittifakı için yola çıkmış durumdayız. Bu ittifakın adı da Türkiye İttifakı'dır. Geçtiğimiz seçimlerde bize 11 büyükşehri emanet eden milletimizin emanetine saygı duydu ki çok iyi baktık. Şimdi onlardan emaneti bir 5 yıl daha süre istiyoruz. Bizde olmayan belediyelerde de bundan önceki dönemde nasıl çalıştıysak olmayanlara da aynı belediyeciliği vaat ediyoruz. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilirler ama millet sandıkta ittifakı kurar" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Hatay'da tepki gören CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfu Savaş'ın adaylığı ile ilgili sorulan soruya Özel, şöyle yanıt verdi:
" Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. CHP olarak, bütün bölgelerde adayları anketlerle belirledik. Adaylık sonrası ölçme, değerlendirme anketleri de önemlidir. Bu anketler, yüksek örneklemlerle yapılan anketlerdir. Bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa, bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görüyorsak, müdahale ediyoruz, müdahale ederiz." - ANKARA
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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