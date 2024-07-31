CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Mali Darbe Girişimine Tepki

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, " Eskişehir'den bütün Türkiye'ye bu mali darbe girişimini şikayet ediyor, boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Bu kötülük karşısında hep birlikte hizmete devam edeceğiz. Mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Özel, ardından konuşma yaptı. Belediyelere mali darbe yapıldığını iddia eden Özel, konuşmasında, "Belediyeleri nasıl çalıştırmayız onun yoluna bakıyorlar. Maalesef buradan bir kez daha söyleyeyim, öyle şaka değil bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Darbe nedir? Seçilmişleri yetki almışları, halkın seçtiklerini işlevsiz kılmak onları o görevi yapamaz hale getirmek istiyorlar. O görevden elini kolunu bağlayarak uzaklaştırmak ve yerine başka şeyler yapmaya çalışmak darbedir. Bütün belediyelere SGK'dan yazı yolladılar Mersin'den başladı dün Ankara'da Çankaya belediye başkanımız söyledi bir çok belediye başkanlarımıza teker teker icra kağıdı geliyor. Mali yönden elimizi kolumuzu bağlayacaklar ve hizmet edemez hale getirecekler. "Gördünüz mü? CHP hizmet etmiyor" diyecekler. Bunun üstünden kendilerine oy toplayacaklar bu millet bu kötülüğü görmez mi? Talimat veriyor araçları bağlayın diye. Ne olacak çöp kamyonları bağlanacak çöpler toplanmayacak. Vidanjörler bağlanacak o kirli sular alınamayacak. Hesaba bak, kötülükle siyaset olmaz. Eskişehir'den bütün Türkiye'ye bu mali darbe girişimini şikayet ediyor, boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Bu kötülük karşısında hep birlikte hizmete devam edeceğiz. Bu kötülüğün karşısında iyilikle güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere sahip çıkarak, destek olarak bu mali darbe girişimini püskürtmeye herkesi davet ediyorum" dedi.

"Yükü belediyelere veriyorlar, parayı vermiyorlar"

Sokak Hayvanları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen kanun teklifine değinen Özel, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Sokak köpeği sorunundan bu iktidar sorumlu. Kırsaldaki yabani hayatın içine geçmiş ve köylerdeki aşırı üremeye tarım bakanlığı eliyle bir çare üretmeden yani işin kaynağında kesmeden köpeklerle ilgili bu şehirlerdeki sorunu durduramayacağımızı veterinere hekimler söylüyor. Veteriner hekimler her yerde uyarıyor. Bir bütünleşik kampanya yapmak varken kırsal tarım bakanlığı şehirlere belediyeler bakacakken 2020 yılında hep birlikte hayvan hakları fonu kurulsun diye meclis raporuna AK Parti, MHP, CHP, HDP o tarihte birlikte imza atmışken, sorunun yükünü belediyelerin sırtına bırakıp bir kenara çekilip, "Yetki, sorumluluk belediyelerde" diyorlar. Ben belediye başkanından hesap sorarım öyle bir anlayış yok. Önce yazdılar oraya ötenazi, öldürün hayvanları yazdılar biz direndik mücadele ettik geri çektiler. Şimdi yükü belediyelere veriyorlar, parayı vermiyorlar. Böyle olunca belediye başkanı çaresiz kalacak aman ceza almayayım soruşturma geçirmeyin diye icabına bakacak. Dün bütün belediye başkanlarımız teker teker açıkladı biz çaresiz kalsak da parasız kalsak da tüm imkansızlıklar olsa da bu gizli talimatı üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız. Bir tane cana kıymayacağız. 411 belediyemizle bulunduğumuz yerde duruyoruz gücümüz yettiğince toplarız, gücümüz yettiğince barınak yaparız, gücümüz yettiğince kısırlaştırırız, gücümüz yettiğince sahipleniriz gücümüz yetmiyorsa bilin ki sorumlusu bu iktidar. Bunu da bu millete anlatırız." - ESKİŞEHİR