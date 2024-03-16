CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin\'de Kalıcı Bir Ateşkes ve Barış Diliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Filistin'de kalıcı bir ateşkes, barış diliyoruz. Filistin davasına, ülkenin ilk ve doğal lideri Yaser Arafat ile ilişki kuran Bülent Ecevit'in sahiplendiği gibi bir kez daha sahipleniyoruz. Filistin ile dayanışmayı göstermek İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur." dedi.
Özel, Antalya programı kapsamında Kepez Spor Kompleksi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Özel, Antalyalılarla iftar programında buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
İftar sofralarında siyaset yapılmaması gerektiğini dile getiren Özel, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin üçüncü gününde gittiği Hatay'da Antalya Büyükşehir Belediyesinin bugün iftarda olduğu gibi orada da binlerce kişiye sıcak yemek dağıttığını gördüğünü kaydetti.
Ramazanın sadece aç kalmak ya da su içmemek anlamı taşımadığına dikkati çeken Özel, "Midenin orucunun yanı sıra dilin, kulağın, zihnin de orucu var. Dil kötü söz söylemeyecek, kulak kem sözleri duymayacak, dedikoduyu dinlemeyecek, zihin ise geleceğe yönelik en müspet duygularla iyi şeyler hayal edecek. Antalya'nın geleceği için iyi şeyler hayal edenlerin muvaffak olmasını temenni ediyoruz." dedi.
Ramazan ayının İslam coğrafyasına, Türkiye'ye ve bütün dünyaya barış getirmesini dileyen Özel, şöyle konuştu:
"Filistin'e yönelik İsrail'in saldırıları neredeyse 3. ayını doldurdu. Filistin'de binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Filistin'de kalıcı bir ateşkes, barış diliyoruz. Filistin davasına, ülkenin ilk ve doğal lideri Yaser Arafat ile ilişki kuran Bülent Ecevit'in sahiplendiği gibi bir kez daha sahipleniyoruz. Filistin ile dayanışmayı göstermek İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur. İsrail ile bugün birilerinin evlatları, akrabaları, yandaşları düzenli ticaret yapmaktadır. Bunu kim yapıyorsa, Filistinli çocuklara patlayıcı olarak gidecek gübreleri kim taşıyorsa, İsrail'in ticaretini kim ayakta tutuyorsa Filistin'e ihanet ediyordur."
İftar programına Özel'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarına Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve diğer ilçe başkanlarıyla birlikte katıldı. Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve Gölbaşı'nın potansiyelini daha da yükseltmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Şahin belediyecilik açısından Ankara'da eksiklikler olduğunu ve AK Parti olarak hizmetlerle Ankara'ya katkı sağlamak istediklerini ifade etti.
Balıkesir'de düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası' bu yılda Mekik Sokak'ta kuruldu. Vatandaşlar yeryüzü sofrasına ilgi gösterdi. Çok sayıda partili ile birlikte vatandaşlar da yeryüzü sofrasında oruç açtı. İftara katılan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Yemek sonrası bir konuşma yapan Akın; 'İl Başkanlığımızın düzenlediği bu sokak iftarında sizlerle olmaktan mutluluk duydum. Hepinizin oruçlarını Allah kabul etsin. İnşallah memleketimizin bereketini arttırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Ayrımcılık yapmadan kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak bir olacağız, beraber olacağız. İnşallah çok güzel bir Balıkesir'de beraber olacağız' dedi. Etkinliğe CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, CHP Karesi Belediye Başkan Adayı Mesut Akbıyık, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Şehirli eksi il ve ilçe başkanları yanı sıra çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler sevdiklerimizle, ailelerimizle, yakınlarımızla işte bugün burada olduğu gibi yol arkadaşımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızla iftar sevincini hamdolsun paylaşabiliyoruz.
CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, bu olayın sorumlularına en ağır cezaların verileceğini belirtti ve insan hayatı üzerinden para kazanma alçaklığı yapanların bedelini ödeyeceğini söyledi. Ayrıca, Turan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne de değinerek, Türkiye'nin yeni yüzyılını Çanakkale ruhuyla inşa edeceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelerek Türk milletinin vatan, millet, bayrak, din ve namus gibi değerlerine sahip çıktığını vurguladı. Bakan Yerlikaya, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetini asla unutmayacaklarını belirtti ve Türkiye'nin kutsal emanetlerini korumaya devam edeceklerini söyledi.
CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesiyle çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
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