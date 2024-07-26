CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'deki Katliama 'Dur' Deme Zamanıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'deki Katliama 'Dur' Deme Zamanıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekerek, Netanyahu'nun alkışlanmasını eleştirdi. Özel, Filistin davasının arkasında olmaya devam edeceklerini ve Türkiye'nin, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

26.07.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mesele 30 yıl sonra efendim bugün Filistin'i anma günü demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır. Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir: Neyi alkışlıyorsunuz? Yüzde 70'i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi" dedi.

Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'de yaşanan katliama değindi. "Biraz önce Ulu Cami'de cuma namazı çıkışındaki Filistin'e destek olanların ve İsrail'i protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek gerekirse, Amerika Parlamentosunda, Temsilciler Meclisinde büyük bir utanç yaşandı. Bir savaş suçlusu, bir katliam suçlusu olan Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir: Neyi alkışlıyorsunuz? Yüzde 70'i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi. Ambulansları vuruyorlar, hastaneleri vuruyorlar, revirleri vuruyorlar. 'Burada toplanın, insani yardım alacaksınız' diyorlar, o toplanılan yeri vuruyorlar. Bunları yapan Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Tabii protesto eden ve kahramanca duruş sergileyenleri buradan tebrik ediyorum ama o alkışlayanlar Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işliyorlar. Bir katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın" dedi.

Filistin davasının arkasında olmaya devam edeceklerini belirten Özel, " Bülent Ecevit'ten beri, Deniz Gezmiş'ten beri destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonal'de Başkan Yardımcısıyım. Başkanımız ve aynı zamanda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde Filistin'i tanıdı. Bütün sol partilere aynı çağrıyı yapıyoruz. Bursa Ulu Cami avlusundan sesleniyoruz: Bu mezalimi bitirin" diye konuştu.

Başkan Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç unutulmasın ki Bosna'da katliam yaşanırken Avrupa susuyordu, dünya susuyordu. Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'u Soykırım günü ilan ediyor. 30 sene, 29 sene sonra soykırım desen ne olur soykırıma engel olmadıkça. Aliya İzzetbegoviç'in şöyle bir sözü var, sürekli tekrar etmek gerekir: 'Unutulan katliamlar tekrarlanır.' Mesele 30 yıl sonra efendim bugün Filistin'i anma günü demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'i destekleyen ve İsrail'i protesto edenlere de destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti. Özel, bütün Türkiye'nin, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin'in yanında olduğunu ve İsrail'in yaptıklarının karşısında olduğunun da altını çizdi.

Özgür Özel, Ulu Cami avlusunda vatandaşlara aşure de ikram etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Filistin, Türkiye, Bursa, Cami, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'deki Katliama 'Dur' Deme Zamanıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:18:44. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'deki Katliama 'Dur' Deme Zamanıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement