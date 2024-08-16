Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin halkının sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in, Yaser Arafat'la kurduğu ilişkiler partimizle Filistin arasındaki ilişkilerin temelidir, aynen koruyoruz." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesinin görüşmeleri sırasında yerinden söz aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurula hitap ettiği oturumun önemli olduğunu belirten Özel, dünkü toplantıya katılamadığını hatırlattı. Özel, yarın Abbas ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

Abbas'ın konuştuğu oturumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının yer almasının, oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönetmesinin önemli olduğuna işaret eden Özel, "Sayın Abbas'ın, bedeli ne olursa olsun, her şeyi göze alarak Gazze'ye gideceğini açıklamış olmasını son derece tarihi bir ifade olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Tüm genel başkanların, tüm grupların ifade ettiği ortak iradeye CHP aynen iştirak ediyor. Dün geçirdiğim talihsiz, küçük kaza dolayısıyla burada bulunamadım." şeklinde konuştu.

TBMM'de 9 yıl grup başkanvekilliği yaptığını anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Çok tartışmalar oldu. Ancak tansiyon bazen öyle bir yere geliyor ki oraya bir irade koymak gerekiyor. Yoksa bugünkü gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ben bu salonda çok şey gördüm ama kan görmemiştim, çok utandım. Kadına şiddet görmemiştim, çok utandım. Sizin Meclis Divanı arkasındaki toplantıya başkanlık etmenizi, toplantının riyasetini devralmanızı, ortaya koyduğunuz tavrın önemli olduğunu düşünüyorum. Parlamentoda hem kötü söz, hakaret olmaması hem de asla ve asla şiddetin olmamasıyla ilgili alınacak inisiyatife CHP olarak destek vereceğiz. Bu konuya en sert tepkiyi göstermek gerekiyor."

Genel Kuruldaki arbede sonrasında alınan kararı değerli bulduğuna işaret eden Özel, tüm partilerin kendi öz eleştirilerini yapması gerektiğini kaydetti.

Özgür Özel, "Filistin halkının sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in, Yaser Arafat'la kurduğu ilişkiler partimizle Filistin arasındaki ilişkilerin temelidir, aynen koruyoruz. Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tavır hepimizin sahiplendiği tavır, aynen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş da siyasi partilere Filistin davasındaki dayanışma dolayısıyla teşekkür ederek, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Can Atalay tahliye edilsin"

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, önerge üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iflas ettiğini, iktidarın ülkeyi yönetemediğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin 15 üyeden oluştuğunu aktaran Günaydın, bu üyelerden 12'sinin cumhurbaşkanı, 3'ünün de TBMM tarafından seçildiğini belirtti.

Günaydın, bireysel başvuru hakkının 2010'da anayasaya konulduğunu hatırlatarak, "Bir Meclis kararı çıkarın, Can Atalay tahliye edilsin, Meclis'e gelsin, milletvekilliğini yapsın." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yüksek Mahkemenin Atalay'ın milletvekilliğin düşürülmesinin "yok hükmünde olduğuna" karar verdiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin, Atalay'ın milletvekilliğinin düşmediğine hükmettiğini savunan Koçyiğit, "Bugün, bu Meclis, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükümde olduğunu içeren Anayasa Mahkemesi kararını okumalı ve Can Atalay'ın milletvekilliğini kendisine iade etmelidir." diye konuştu.