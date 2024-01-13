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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı'yla görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı'yla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Genelkurmay Başkanımıza taziye amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi adına telefonda görüşmek üzere kendisini aradım. Kendisinin bölgede olduğunu, operasyonların sürdüğünü en kısa zamanda döneceklerini ifade etti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı\'yla görüştü
13.01.2024 - 19:37,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Genelkurmay Başkanımıza taziye amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi adına telefonda görüşmek üzere kendisini aradım. Kendisinin bölgede olduğunu, operasyonların sürdüğünü en kısa zamanda döneceklerini ifade etti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya geri döndü. Özel, başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Özel, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinden gelen ve tüm milletimizi tarifsiz bir acıya boğan haberlerle kahrolduk. Üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen sızma girişiminde 9 asker ve vatan evladımızı kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.

"O gece biz kendi bildiğimizi kaleme aldık"

Geçtiğimiz ay verilen şehitler üzerine Millet İttifakı'nın TBMM'de çıkardığı bildiriye imza atmadıklarını hatırlatan Özel, "Onları meşrulaştırmak ve sorumluluklarından kaçmak, bu sorunları yanıtlamamak için onların peşine dizilmedik, onlarla aynı metni imza atmadık. O gece biz kendi bildiğimizi kaleme aldık ve yayınladık" dedi.

"Genelkurmay Başkanımızla görüştüm operasyonların devam ettiğini ifade etti"

Özel, MYK toplantısından hemen önce Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı aradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Genelkurmay Başkanımıza taziye amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi adına telefonda görüşmek üzere kendisini aradım. Kendisinin bölgede olduğunu, operasyonların sürdüğünü en kısa zamanda döneceklerini ifade ettiler. Bu vesileyle buradan Genelkurmay Başkanı'nın şahsında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman ordumuza ve her mensubuna bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa, Ankara, Irak, Terör, Politika, Son Dakika

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