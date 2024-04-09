CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK\'nin Hatay seçimleri talebini reddetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin, "Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapacağım." dedi.
Ramazan Bayramı'nı geçirmek için memleketi Manisa'da bulunan Özel, Çatal Mezarlığı'nda, "Manisa Tarzanı" lakaplı, İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi ve 1979 yılında öldürülen eczacı ve siyasetçi Neşe Gülersoy ile yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Mezarlıktan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, aile büyükleri ile Manisa'da iz bırakmış kişilerin kabirlerini ziyaret ettiğini söyledi.
Özel, YSK'nin CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin soru üzerine, "Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapacağım." dedi.
Özel, şöyle devam etti:
"Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili başvurumuzu bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır."
Ticaret Bakanlığının Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanması kararıyla ilgili soruya karşılık da Özel, "İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bugünkü karar, sadece beni değil ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından, solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır." diye konuştu.
Özel, atılan adımın küçük ve önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.
Özgür Özel'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper eşlik etti.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK'nin Hatay seçimleri talebini reddetti - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da aile üyelerinin ve 'Manisa Tarzanı' olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin mezarını ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Manisa'nın evlatları olduklarını ve aile mezarlarını her bayram ziyaret ettiklerini belirtti. Ayrıca, İsrail ile ticaretin Filistin'e ihanet olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin bayramlarını kutladı. Arıcı mesajında, bayramın manevi atmosferi içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'nin kazandığı Tokat'ın Almus ilçesine bağlı belde belediyelerini ziyaret etti. Karabat, 'Türkiye'deki zenginlik, hep birilerini daha fazla zengin etmek için kullanıldı. Şimdi ise bu zenginliği adil ve eşit dağıtma zamanı. Sosyal adaleti sağlama zamanı' dedi.
Ankara'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Şehit babaları ve anneleri, buranın onlar için gerçek bayram olduğunu belirtti. Şehit kardeşleri ise her zaman anıldıklarını ve eksikliklerinin her zaman hissedildiğini ifade etti.
Denizli'de AK Parti İl Teşkilatında geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, bayrama ulaşmanın mutluluğunu dile getirerek, AK Parti'nin güçlü bir aile olduğunu belirtti. Törene AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve birçok parti üyesi katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken İsrail'in Türkiye'deki seçimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini söyledi. Tekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatarak, bu bayramın İsrail saldırılarının sona erdiği bir gün olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sonuçlarına değinen Tekin, AKP'nin milletin iradesine saygı duyduğunu ve önlerindeki 4 yıl boyunca tekrar milletin güvenini kazanmak için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?