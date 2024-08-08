CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için çalışmaları destekliyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için çalışmaları destekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için yapılan çalışmalara destek verdi. Özel, İstanbul'da olimpiyat sembollerini görmek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefini gerçekleştirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

08.08.2024 20:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Olimpiyatın beş kıtayı temsil eden halkalarını İstanbul'da, Avrupa'yla Asya'yı birleştiren Boğaz Köprüsü'nün üzerinde görmek, bir diğerinde paralimpik oyunları sembolünü görmek, Kız Kulesi'nin üzerinde olimpiyat ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten uzak hayaller değil. Aynı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefinin aslında gerçekten istenirse uzak bir hayal olmadığı gibi." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için yürütülen çalışmalar kapsamında Paris'teki İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı etkinlikte konuşan Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkması temennisinde bulundu.

"Çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz"

Özel, "Sonuç ne olursa olsun, çok önemli bir iş yapıyorlar. Biz buraya, burada geçirdiğimiz birkaç günlük sürede, olimpiyatın insanlığa kattıklarını aramızda konuşarak, çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tanıtımı için ve Türkiye'nin olimpiyat iddiasını ortaya koymak için geçmişte de önemli çabalar gösterildiğine işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emek veren herkese teşekkür ediyoruz ancak bu kez gerçekten çok büyük bir ciddiyetle ve olması gerektiği gibiydi hatta alışılmışın çok üstünde bir emek ve gayret var. Ben bunun için hem Ekrem Başkan'a hem çok kıymetli ekibine özel olarak teşekkür ediyorum. O olimpiyatın beş kıtayı temsil eden halkalarını İstanbul'da, Avrupa'yla Asya'yı birleştiren Boğaz Köprüsü'nün üzerinde görmek, bir diğerinde paralimpik oyunları sembolünü görmek, Kız Kulesi'nin üzerinde olimpiyat ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten uzak hayaller değil. Aynı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefinin aslında gerçekten istenirse uzak bir hayal olmadığı gibi."

Dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurmasının normal bir şey olduğunu savunan Özel, "Bunda endişelenecek bir şey yok ama dünyanın bütün ülkelerinin Türkiye'de hayal kurmasından daha tehlikelisi, Türkiye'nin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır." görüşünü paylaştı.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Onun için biz, Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmasını, gençlerimizi vizesiz şekilde bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı gezmesini, isteyenin istediği zaman gidip eğitim için, kültür sanat için, spor için dünyanın her yerinde olmasını, istediği kadar yaşamasını ama daha sonra memleketine, dönülecek bir memleketinin olmasını ve orada ülkemize katkı sağlayarak mutlu bir şekilde, varlıklı bir şekilde yaşayacakları bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Bu hayali gençlerimize kurduramazsak beka sorunu budur."

Türkiye'nin özgür ve çağdaş bir ülke olduğunu vurgulayan Özel, "Türkiye'yi, önümüzdeki günlerde, yıllarda hep beraber bütün dünyanın yeniden tanımasını, yeniden keşfetmesini ve Türkiye'nin çağdaş dünyanın ayrılmaz bir parçası olmasını bu güçlü takımla hep beraber sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için çalışmaları destekliyor - Son Dakika

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