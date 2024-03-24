CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Partili seçmenden destek istedi

Denizli mitinginde İYİ Partili seçmenden destek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gülizar Başkanla ağladık, yapmayın etmeyin dedik. Bağrımıza taş basıp İYİ Parti'ye oy verdik" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de dün düzenlenen mitinge yeniden ittifak kurulabileceğini belirterek, İYİ Partili seçmenden destek istedi. Kazanmalarının İYİ Partili seçmene bağlı olduğunu ifade eden Özgür Özel'in 2019 yılı yerel seçimlerinde İYİ Parti'ye oy vermeleriyle ilgili yapığı konuşma dikkat çekti.
Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile İYİ Parti ile ittifak yapılmasına sıcak bakmadıklarını ima ede Özel, şunları söyledi:
"Geçen seçim, benim ilim Manisa'da ve Gülizar Biçer Karaca'nın ili Denizli'de. Biz ikimiz de MYK'daydık. Dediler ki size bir fedakarlık düşer. Nedir dedik. Dediler ki illerinizi İYİ Parti'ye veriyoruz. 'Yapmayın, etmeyin' dedik ama bir yandan da şunu gördük; tüm Türkiye'de bir ittifak yapılacak ve elbette ateş düştüğü yeri yakacak. Gülizar Başkan da ağladı, ben de ağladım. Yapmayın etmeyin dedik, bağrımıza taş bastık, kendi memleketimize gerçi burada Şeniz Başkan vardı ama ben kendi memleketimde 3'te 3 güneşe bastım. Şimdi açık net söylüyorum. Anketler şunu söylüyor; eski ittifak ortaklarımız CHP'ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Yoksa başka bir parti kazanıyor" - DENİZLİ
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