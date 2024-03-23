CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayanmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerinin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, "Mal varlığını açıklamayan, malını mülkünü gizleyen, Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı artık bıçak kemiğe dayanmıştır." dedi.
Özel, partisince Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada evinde, memleketinde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Buluşmanın organize edildiği Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde çocukluğunun geçtiğini anlatan Özel, her noktada pek çok anısının bulunduğunu belirtti.
Şehrin çeşitli noktalarına koydukları halk buluşması reklam afişlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldığını öne süren Özel, böyle bir olayla başka bir ilde karşılaşmadığını ifade etti.
CHP'nin Manisa adayı Ferdi Zeyrek'in kent suçlarına karşı verdiği mücadeleyle tanındığını, şehrin aleyhine olan girişimlere karşı platformlar kurduğunu anlatan Özel, konuşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirdi.
Özel, şöyle konuştu:
"Bütün belediye başkanı adaylarımız mal varlıklarını açıklıyorlar. Ferdi Zeyrek de açıklayacak. Ancak mal varlığını açıklamayan, malını mülkünü gizleyen, Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Manisa'nın dört bir yanı illallah diyor, yaka silkiyor. Biz buna karşı Manisa ittifakını teklif ediyoruz."
Manisa'da İYİ Partililerden, muhafazakar ve milliyetçi demokratlardan da destek beklediklerini söyleyen Özel, bir süredir grevde olan ve meydanda pankart açan Lezita işçilerini desteklediklerini ifade etti.
"Staj mağdurlarının" EYT haklarından yararlanıp emekli olabilmesi için mücadele vereceğini anlatan Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması için her emekliye 7 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini kaydetti.
Özgür Özel, bu yıl 484'üncüsü yapılacak Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne de alandakileri davet ederek, 28 Nisan'da yapılması planlanan mesir macunu saçım töreninde belediye başkanı olarak adayları Ferdi Zeyrek'in konuşma yapacağını ileri sürdü.
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Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen 'Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız' etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Özgür-Der üyeleri, Hürriyet Meydanı'nda toplanarak dövizler taşıdı. Özgür-Der Başkanı Bülent Gökgöz, Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştüğünü ve Türkiye'nin bu zulme karşı çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca Gökgöz, vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya Valiliği'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılarak terör örgütleriyle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını belirtti. Yerlikaya ayrıca organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve sırtını kime dayarlarsa dayasınlar umursamadıklarını söyledi. Ayrıca, organize suç örgütleriyle mücadelede 10 ayda 421 örgütün yakalandığını açıkladı. Evden hırsızlık olaylarının da azaldığını belirten Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı kararlı olduklarını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
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