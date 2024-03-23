CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayanmıştır - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayanmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayanmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.

23.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerinin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, "Mal varlığını açıklamayan, malını mülkünü gizleyen, Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı artık bıçak kemiğe dayanmıştır." dedi.

Özel, partisince Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada evinde, memleketinde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Buluşmanın organize edildiği Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde çocukluğunun geçtiğini anlatan Özel, her noktada pek çok anısının bulunduğunu belirtti.

Şehrin çeşitli noktalarına koydukları halk buluşması reklam afişlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldığını öne süren Özel, böyle bir olayla başka bir ilde karşılaşmadığını ifade etti.

CHP'nin Manisa adayı Ferdi Zeyrek'in kent suçlarına karşı verdiği mücadeleyle tanındığını, şehrin aleyhine olan girişimlere karşı platformlar kurduğunu anlatan Özel, konuşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanı adaylarımız mal varlıklarını açıklıyorlar. Ferdi Zeyrek de açıklayacak. Ancak mal varlığını açıklamayan, malını mülkünü gizleyen, Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Manisa'nın dört bir yanı illallah diyor, yaka silkiyor. Biz buna karşı Manisa ittifakını teklif ediyoruz."

Manisa'da İYİ Partililerden, muhafazakar ve milliyetçi demokratlardan da destek beklediklerini söyleyen Özel, bir süredir grevde olan ve meydanda pankart açan Lezita işçilerini desteklediklerini ifade etti.

"Staj mağdurlarının" EYT haklarından yararlanıp emekli olabilmesi için mücadele vereceğini anlatan Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması için her emekliye 7 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini kaydetti.

Özgür Özel, bu yıl 484'üncüsü yapılacak Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne de alandakileri davet ederek, 28 Nisan'da yapılması planlanan mesir macunu saçım töreninde belediye başkanı olarak adayları Ferdi Zeyrek'in konuşma yapacağını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Cengiz Ergün, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayanmıştır - Son Dakika

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