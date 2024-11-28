CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meryem Ana Tabiat Parkı Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meryem Ana Tabiat Parkı Mücadelesine Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meryem Ana Tabiat Parkı Mücadelesine Destek Verdi

İzmir Selçuk'ta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meryem Ana Tabiat Parkı'nın otoparkının tahliyesine yönelik eylemlere destek vererek, 'Mücadeleyi biz vereceğiz. İşçilerimizin arkasındayız.' dedi. Özel, CHP'li belediyelerin başarılı projeleriyle ilgili eleştirilerde bulunarak, partisinin hizmetlerinin halk üzerinde yarattığı memnuniyeti vurguladı.

28.11.2024 20:21  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Selçuk'ta Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkına gelerek nöbete destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kararı siz vereceksiniz. Mücadeleyi de biz vereceğiz. İşçilerimizin arkasındayız. Meryem Ana mücadelesinin arkasındayız" dedi.

Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkının sözleşme süresinin dolması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığının gönderdiği tahliye tebligatı nedeniyle başlayan eylemler sürüyor. Bölgeden vatandaşların uzaklaştırılması üzerine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in tek başına nöbet tuttuğu alan, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı.

Meryem Ana Evi otoparkı için mücadelenin bir süredir devam ettiğini belirten CHP Lideri Özel, "CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı, yaptıkları hizmetle milletin gönlüne girmişler ve seçildiği yerden çok ilerideler. Bunun alt kırılımları var. Biz de soruyoruz. Bu memnuniyet varsa neden? Memnuniyetsizlik varsa o da neden? Kim memnun, kim değil? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin yaptığı işlerden en çok çocuğa, kadına ve yoksulluğa dokunan, kent lokantaları gibi, AŞ evleri gibi ya da verilen sosyal yardım kartlarıyla yapılan doğru işler bu ekonomik krizde vatandaşın gönlüne dokunmuştur" dedi.

" Türkiye'de her mahalleye kreş açalım deseler, bizle rekabet ederler"

CHP'li belediyeler tarafından verilen doğal gaz destekleri, günlük dağıtılan sütler, aylık dağıtılan etler, tarlada kalmış narenciyelerin insanların yüzünü güldürdüğünü söyleyen Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bu pazar seçim olsa kimi seçersiniz? sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi yanıtı yine birinci, her ay birinci. 'CHP ne yapıyorsa, daha iyisini yapmalıyız diyeceklerine' örneğin Tayyip Bey, bu CHP 650 tane kreş açmış. Ekonomik krizde asgari ücretli kreş 20 bin lira. Kadın çalışsa kreşe gidiyor. O yüzden evde kalıyor. Ama CHP kimi yerde 500, kimi yerde bin 200, kimi şehirde 2 bin liralık kreşleriyle kadın çocuğunu kreşe vermiş. Çocuğun aldığı eğitimden, yediği iyi yemekten de memnun. Kocasının maaşı kiraya gidiyorsa kadının maaşı geçim oluyor. Bütün Türkiye'de her mahalleye kreş açalım deseler bizle rekabet ederler. Bunu yapmak yerine 'kreşleri kapatalım. CHP bu işi hangi kaynakla yapıyorsa kurutalım. Geçmişte AKP ve MHP'nin ödeme, vergiler, SGK'lar dahil. Bırakın faiz silmeyi, yapılandırmayı, taksitlendirmeyi, CHP'li belediyelerin gırtlağına çekelim. Haciz yapalım. İller Bankası parasına el koyalım. Maaş ödeyemesinler. CHP bundan birinci parti olamasın. CHP'li belediyelerin bu memnuniyeti ortadan kalksın' diyorlar. Bunun için saldırıyorlar."

"AKP seçimleri alsaydı, biten protokol uzatılacaktı"

1970 yılından bu yana, Meryem Ana evine giden yolun ve oradaki otoparkın, Selçuk Belediyesi tarafından işletildiğini anlatan Özel, " Kültür Bakanlığı, AK Parti döneminde bir protokole bağlayıp AK Partili belediyenin görev süresiyle sınırlayıp, 'kazanamazsak ellerinden alırız' diye bir uyanıklığa yeltendiler. Eğer belediyeyi bu seçimlerde AK Parti alsaydı, biten protokol uzatılacaktı. Almayınca biten protokolü uzatmayarak buradaki otoparka el koydular. Bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor" açıklamalarında bulundu.

"Bırakın hizmet edelim"

Durumun kanunsuz ve hukuksuz bir el atma olduğunu belirten Özel, "Yapılan iş otopark mafyalığıdır. Bunu mafyalar yapıyor. İşletilen ve para getiren bir yeri görürler. Adama musallat olurlar. 'Buraya biz çökeceğiz. Burayı biz alacağız' derler. Biz parayı hayırlı işlere harcıyoruz. Kursaktan ekmek geçiyor. Yoksulun çocuğuna süt, yemek, et oluyor. Bu yapılan iş yanlıştır. Bu milletin evladı jandarmayı, bu şehrin seçilmiş Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in karşısına dikmek mafyalıktır. Kanunsuz emir vermeyin. Sonuna kadar mücadelenin arkasındayız. Bırakın hizmet edelim" cümlelerini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özel'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve il başkanları eşlik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Meryem Ana, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Selçuk, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meryem Ana Tabiat Parkı Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
17:50 Gonca Vuslateri’nin dizideki dansı olay oldu Herkes ’Dilber’i solladı’ diyor Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 21:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meryem Ana Tabiat Parkı Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.