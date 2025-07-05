CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sokağa Davet Edeceğim Günü Ben Bilirim - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sokağa Davet Edeceğim Günü Ben Bilirim

05.07.2025 17:51
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu belirterek, muhalefetin tehditler altında olduğunu vurguladı. Ayrıca, sokağa davet etme konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, Manavgat'ta gerçekleştirilen operasyona ilişkin suçüstü iddialarını değerlendirerek, "Biri hukukçu, ikisi de yerel yönetimler deneyimi olan muhakkik heyetimiz ışık hızıyla Antalya'ya ve Manavgat'a doğru ilerledi. Orada gerekli çalışmaları, tetkikleri, araştırmaları, hem kamu makamlarıyla, yargı makamlarıyla, idari makamlarla ve siyasi makamlarla, partimizle gerekli görüşmeleri yapıyorlar ve verecekleri rapora göre Cumhuriyet Halk Partisi de ifade ettiğimiz gibi icap eden en hassas, en titiz, en tavizsiz tutumu takınacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ancak ağaç isimleri verdikleri gizli tanıklarla, aylarca içeride tutup çoluğuyla-çocuğuyla tehdit edip iftiraya zorladığı insanların gözyaşları içinde imzaladıkları iftiranamelerle mesafe alamayanların ne durumda olduklarını millet de biliyor, aslında AK Partili siyasetçiler de ya da ittifak ortakları da biliyor" diye konuştu.

Genel Başkan Özel, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu ve tüm muhalefetin tehdit altında olduğunu belirterek, "Bir avuç insan bu ülkeyi vesayetle yönetmeyi kafaya takmış ve devletin bin yıllık geleneği tehdit altında. Artık bu mücadele; ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi, sandığa sahip çıkma mücadelesi. Herkes tarihteki yerini alacak. Bir tarafta sandığı koruyanlar, bir tarafta Tayyip Bey'e ve onun korkularına teslim olanlar. Devletin şerefli yargı mensuplarını, bürokratlarını, vicdan sahibi siyasetçilerini bir kez daha uyarıyoruz. Yargıtay Başkanı'nın, Meclis Başkanı'nın, AK Partili belediye başkanlarının sorgulanmadığı sorularla, CHP'li belediye başkanlarına soru soramazsınız. Orada bin katı varken, burada ispatsız bir meseleden kimseyi tutuklu yargılayamazsınız" dedi.

"Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum"

"2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. 'Birinci partiyim' diyeni seçim bekliyorum" diyen Genel Başkan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidim, aslanım Silivri'de yatıyor. Afişini yasaklat, fotoğrafını yasaklat, pankartını yasaklat, sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin devletin bütün imkanlarına karşı Ekrem Başkanın bir vesikalığı. Var mı cesaretin? Çık karşımıza görelim bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Bu millet kimi seçiyor? Devletin ordusuna, devletin hakimine, savcısına, MİT'ine bilmem neyine güvenip, kumpasla bilmem neyle, planla, programla bu işin başında kalamazsınız."

"Bana bu milleti sokağa davet ettirme"

Genel Başkan Özel, Türk halkını daha önce bildirilen demokrasi eylemlerine davet ederek, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla. Yarından itibaren bundan sonraki süreci tartışmak üzere yarın akşamüstü Parti Meclisi, Pazartesi günü ben Bolu'da duruşmadayım, erken saatlerde il başkanı, ben geldikten sonra il başkanları toplantısı, akşamüstü bütün milletvekilleriyle toplantı, akabinde Merkez Yönetim Kuruluyla alınan bütün kararların toplanması ve bundan sonraki sürecin değerlendirilmesi. Bugün dünden daha kararlıyız. Yarın da bugünden daha kararlı olacağız. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapacak. Bir adım geri adım atan namerttir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sokağa Davet Edeceğim Günü Ben Bilirim - Son Dakika

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