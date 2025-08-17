CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon\'da
17.08.2025 13:17  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve toplantı için Trabzon'a geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve toplantı için Trabzon'a geldi. Sabah saatlerinde bir otelde partililerle bir araya gelen Özel, ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Türk Eczacıları Birliği 33. ve 34. Dönem Genel Sekreteri Ecz. Sabih Tekin Çağlar'ın annesi Ayşe Sıddıka Çağlar'ın cenazesine katılamadığı için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Trabzon'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde partililerle bir araya geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, "Ben buraya her geldiğimde Çarşıbaşı'nda elinden karalahana çorbası içtiğim, son geldiğimde de hastanede ziyaret ettiğim, annem yerinde olan birisinin cenazesinde bulunamamanın üzüntüsü içindeyim. Çünkü o gün Türkiye'den gelen şehit ve gazi ailelerimizin derneklerini misafir ediyorduk Ankara'da. O yüzden gelememiştim buraya. Bugün Sabih Tekin Çağlar'a başsağlığı ziyaretinde bulunacağız, hem de daha önceki ziyaretimizde gidemediğimiz diğer belediyelerimiz ile partililerimiz ile görüşeceğiz. İçinde bulunduğumuz kritik süreci, hem Trabzon açısından hem genel açıdan birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Trabzon'da gerçekleştirdiği toplantıda kendisiyle ilgili söylemiş olduğu "Özgür Özel kendine yakışan ama CHP'ye yakışmayan bir dil ile edepsizlik etmiştir. Milletin emanetini zimmetine geçiren bu dünyada da cezasını çekeceketir, öbür dünyada da" ifadelerine de karşılık vererek, "Adil Bey'in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil Bey'in seviyesine inersem çıkarken vurgun yerim. Böyle düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Bütün Trabzonlular şunu bilsin. Hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te ve CHP'nin bu ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiği bir ülkede yaşıyoruz. 47 yıl iktidar olamadık, kusuru her zaman kendimizde aradık. AK Parti 23 yıl kazandı ama hiç onlar kazandı fakat biz yönetelim demedik. Hatta onların et tırnak oldukları FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu zaman biz FETÖ'nün karşısında durduk. İlk kez 23 yıl sonra AK Parti, Türkiye'de ikinci parti oldu. İstanbul'u üç defadır Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler ve tekrar kazandık hem de bu kez 1 milyon üzerinde oyla kazandık. Dayanamadılar bu kez da kayyum atamaya kalktılar. Trabzon'un evladı Ekrem İmamoğlu güya terör örgütüne destek oluyor diyerek kayyum istediler ama biz bu durumu milyonlar ile bu darbeyi püskürttük. Her darbenin başında bir cunta var her darbenin bir görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atayacakları kayyumun adı da Adil Karaismailoğlu'nun kendisi. Bunu zaten Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi. Trabzon yerel basınına haber yaptırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor diye. Ama millet dedi ki 'dur bakalım darbecilerin çırağı, seçimle gelmediğin yere nasıl geleceksin' milyonlar darbeyi püskürttü ve kayyumcu çırağı açıkta kaldı. Utanmadan da bu ifadeleri kullandı. Kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz o nedenle cevap vermiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından Özgür Özel'in akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, trabzon, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 13:49:26. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.