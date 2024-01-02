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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklanan Öğrenci Ege Akersoy'un Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklanan Öğrenci Ege Akersoy'un Babasıyla Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy'un babası Zafer Akersoy ile telefonla görüşerek bilgi aldı. Özel, tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirtti ve ailenin hukuki destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ege Akersoy'u ziyaret etmek için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklanan Öğrenci Ege Akersoy\'un Babasıyla Görüştü
02.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 14:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul'da tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy'un babası Zafer Akersoy ile telefonla görüştü. Baba Akersoy'dan oğlunun durumu hakkında bilgi alan Özel, süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirtti. Ege Akersoy'u cezaevinde ziyaret etmesi için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in görevlendirildiği de bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle bir kişiye yumruk attığı için dün tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy için baba Zafer Akersoy ile telefonda konuştu. Konuya ilişkin bugün CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Ocak'ta İstanbul'da tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy'un babası Zafer Akersoy ile telefonla görüştü. Özel, baba Akersoy'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Ege'nin durumu hakkında bilgi aldı. Tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege'yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etti. Özel, başarılı bir öğrenci olan Ege'nin geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunun altını çizdi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak şiddeti asla savunmadıklarını, ancak yapılan tutuklamanın kanuna da aykırı olduğunu, süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı. Öte yandan, Ege'yi cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirildi."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklanan Öğrenci Ege Akersoy'un Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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