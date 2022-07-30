CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

30.07.2022 13:11
CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyet, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyet, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Alman Parlamentosu'ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup milletvekili ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Baerbock'un muhalefet partileri temsilcileri ile de görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den oluşan CHP heyeti, bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP'nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

YORUMLAR
500
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:50 Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement