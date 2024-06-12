CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir: Normalleşme süreci muhalefetin yumuşaması değil - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir: Normalleşme süreci muhalefetin yumuşaması değil

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Normalleşme sürecini, AKP'nin deyimiyle, yumuşama sürecini, muhalefetin yumuşatılması gibi algılamak isteyenler, boş bir hayale kapılıyorlar" dedi.

12.06.2024 15:20
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CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Normalleşme sürecini, AKP'nin deyimiyle, yumuşama sürecini, muhalefetin yumuşatılması gibi algılamak isteyenler, boş bir hayale kapılıyorlar" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretine ilişkin, Erdoğan'ı parti genel merkezinde ağırladıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Özel-Erdoğan görüşmesinde Gezi tutuklularının gündeme geldiğini aktaran Emir, "Bu bağlamda olumlu bir sonuç almak üzere umudumuzu güçlü bir şekilde koruyoruz. ve Vera'nın en kısa zamanda babası Tayfun'a kavuşacağı günü de özlemle bekliyoruz" diye konuştu.

'MUHALEFETİN YUMUŞAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Emir, CHP'nin normalleşme sürecini değerli bulduğunu belirterek, "Normalleşme sürecini, AKP'nin deyimiyle yumuşama sürecini, muhalefetin yumuşatılması gibi algılamak isteyenler, boş bir hayale kapılıyor. CHP, normalleşme sürecini değerli, kıymetli ve başlı başına özenilmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriyor. Türkiye'de vatandaşlarımızın bizden beklediği, 'Sorunumuzu çözün' talebini karşılamak üzere yürütüyor. Ama bunun içerisinde asla muhalefetin yumuşaması söz konusu değil. Bu yakıcı gündemleri en etkili bir biçimde gündemde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

'GEÇ OLDU AMA UMUTLUYUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini değerlendiren Emir, "Sayın Genel Başkanımız, AKP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede de Sinan Ateş davasının hakkıyla yürümesi, adaletin tecelli etmesi, Sinan Ateş'in kanının yerde kalmaması için bunu bir gündem maddesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmuştu. Dünkü Sayın Cumhurbaşkanı ile Sinan Ateş'in ailesi ile görüşmesini bu görüşmenin bir çıktısı olarak değerlendiriyoruz ve bundan da mutluyuz. Demokratik bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede Cumhurbaşkanı, böylesine açık, faillerinin belli olduğu, faillerinin bir şekliyle siyaset tarafından korunmaya çalışıldığı bir siyasi cinayete kayıtsız kalamazdı. Geç oldu ama umutluyuz. Umuyorum ki adalet tecelli eder ve yargılama olması gibi yürütülür" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Murat Emir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir: Normalleşme süreci muhalefetin yumuşaması değil - Son Dakika

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