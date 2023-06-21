CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u tebrik etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretinde bulundu. CHP heyetinin tebriklerini kabul eden Kurtulmuş da, verimli bir yasama dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.
Milli iradenin tecelligahı TBMM'de, milletin beklentilerine uygun bir yasama dönemi geçirmeyi umduğunu ifade eden Kurtulmuş, anayasa ve içtüzük değişikliğinin önemine değindi.
Kurtulmuş, sivil, demokrat, kapsayıcı, çağdaş bir anayasa yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Siyasetteki birçok sorunun temelinde de bu ihtiyaç mevcuttur. Bir partinin anayasası olmaz, milletin anayasası olur. Mümkün olan en geniş mutabakat ile hep birlikte bu iklimi oluşturarak bu sürece katkıda bulunacağımıza inanıyorum." dedi.
Kurtulmuş, diğer önemli hususun ise TBMM İçtüzüğü olduğunu aktararak, bu konunun da ortak bir çalışmayla ekim ayında TBMM gündemine getirilebileceğini, bu konularda başkanlık görevinin kendisine verdiği hak ve sorumlulukların bilinciyle tarafsız bir çalışma sergileyeceğini kaydetti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kurtulmuş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, yasama faaliyetleri sırasında grubu bulunmayan partilerin milletvekillerinin de haklarının korunması konusunda Kurtulmuş'un desteğini beklediklerini söyledi.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları dedi:
"Grup Başkanvekillerimiz ile TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis'in sorumluluklarını görüştük.
27'inci Dönemde Meclis Başkanı'nın tarafsızlığa aykırı yanlış uygulamalarını örneklendirerek yeni dönemde tekrarlanmamasını talep ettik."
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