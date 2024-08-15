CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında oluşan kırık nedeniyle Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya katılamadığını söyledi

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında oluşan kırık nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya katılamadığını söyledi.

Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Başarır, CHP Genel Başkanı Özel'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya katılmama nedenine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Filistin Devlet Başkanı'nı TBMM ağırladı, dünyaya çok önemli mesajlar verdi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz, Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu."

Başarır, Özel'in, TBMM'nin Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili yarın yapacağı olağanüstü toplantıya katılmayı istediğini ama doktorların vereceği karar doğrultusunda bunun belli olacağını söyledi.

Başarır, kırığın bir kaza sonucu oluştuğunu ifade etti.