CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak hayvanlarına yönelik kanuni düzenlemeyle ilgili AK Parti ile görüşeceklerini belirtti - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak hayvanlarına yönelik kanuni düzenlemeyle ilgili AK Parti ile görüşeceklerini belirtti

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak hayvanlarına yönelik kanuni düzenlemeyle ilgili AK Parti ile görüşeceklerini belirterek, 'Kamuoyundan anlıyoruz ki bir şey hazırlamışlar; sokak hayvanlarını, 'ötanazi' adı altında katledecekler ve bizi de bu katliamın ortağı yapmaya çalışmak için bize geliyorlar' dedi.

11.07.2024 15:37
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak hayvanlarına yönelik kanuni düzenlemeyle ilgili AK Parti ile görüşeceklerini belirterek, "Kamuoyundan anlıyoruz ki bir şey hazırlamışlar; sokak hayvanlarını, 'ötanazi' adı altında katledecekler ve bizi de bu katliamın ortağı yapmaya çalışmak için bize geliyorlar" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emir, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Tasarruf tedbirleri paketinde ilk bakışta gerçekten ikinci ve üçüncü maaşlar belli bir usule bağlanıyor. Diyorsunuz ki, 'Acaba gerçekten niyetleri bu çoklu maaşları azaltmak mı?' ama hemen anlıyorsunuz ki asıl amaç başka. Çünkü özellikle Varlık Fonu kapsamındaki şirketleri bu düzeltmenin dışına taşımışlar. Bu Varlık Fonu'ndaki şirketler hangileri? Türkiye'nin göz bebeği şirketler, bankalar, azıcık kar eden şirketler ve bunların da son derece geniş yönetim kurulları var. Bu yönetim kurullarında da kendi bürokratlarını, yandaşlarını ikişer, üçer maaşla beslemeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİNİN DURUMUNU KONUŞMAYACAKSANIZ NİYE TOPLANIYORSUNUZ'

Emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin kargaşa olduğunu kaydeden Emir, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Şu haliyle emekli maaşının asgari ücrete çekilmesi olanaksız' diyor. Sayın Güler, sizin asıl anlamanız gereken 12 bin lira maaşla, 10 bin lira maaşla emeklinin yaşamasının olanaksız olduğu. Emekliyi unuttuğunuz, asgari ücretliyi unuttuğunuz bir dönemde ciddi çalışmanız gerekirken ve bu konuda umutları tükettirmemeniz gerekirken, 'Evet durumun farkındayız, elimizden ne geliyorsa yapacağız' demeniz gerekirken siz dönüyorsunuz; ne yaptığınızı bile söylemiyorsunuz. Efendim akşama bir toplantı koymuşlar. Emekli bakıyor bu toplantıda ne konuşulacak diye. 'Durun, çok heyecanlanmayın, bu olağan bir toplantı' diyorlar. Niye yapıyorlar? Çünkü biz her gün saat 21.00'de 'Ayağa kalk Türkiye' diyoruz. Asgari ücretle geçinemeyenler, zam isteyenler, emekli maaşına zam isteyenler, 'Geçinemiyoruz' diyenler, 'Bu düzen böyle gitmez' diyenler ayağa kalkıyor ve seslerini saraya duyurmaya çalışıyorlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? O sırada toplanıyorsunuz ama emeklinin, asgari ücretlinin durumunu konuşmayacağınızı söylüyorsunuz. Ne konuşacaksınız? Türkiye'de emeklinin kök maaşı 8 bin lirayken bunu konuşmayacaksanız niye toplanıyorsunuz?" diye konuştu.

'İŞ HAYVANLARI KATLETMEYE GELİNCE KAPIMIZI ÇALIYORLAR'

AK Parti'nin Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun hiçbir maddesini kendilerine sormadığını ancak sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili CHP grubunu ziyaret edeceğini söyleyen Emir, "Kamuoyundan anlıyoruz ki bir şey hazırlamışlar; sokak hayvanlarını, 'ötanazi' adı altında katledecekler ve bizi de bu katliamın ortağı yapmaya çalışmak için bize geliyorlar. Tabii gelirler. Bekliyoruz kendilerini. Konuşuruz elbette ama biz bekliyoruz ki Türkiye'nin en temel sorunlarında, anayasasında, milli eğitiminde, sağlığında, tasarruf tedbirlerinde, emekli maaşında, asgari ücrette de bize danışsınlar. Bizimle birlikte yol alsınlar. Önerilerimizin hiç olmasa bir kısmını hayata geçirsinler. Bunu yapmak yerine bütün taleplerimizi, çalışmalarımızı, kanun tekliflerimizi ellerinin tersiyle bir çırpıda itiyorlar. Meclis'te konuştuğumuz hiçbir konuyu dikkate almıyorlar ama iş hayvanları katletmeye gelince kapımızı çalıyorlar. Gelsinler, biz onlara söyleyeceğimizi biliyoruz. Sokak hayvanları sorunu son derece önemli bir sorun. Bunun bir tarafında, gerçekten çocuğunu sabahın köründe saldırgan sokak köpeklerinin olduğu sokaklarda okula yürüyerek göndermek zorunda olanlar var. Ama bir yanıyla da hayvanlar bu doğayı bizimle paylaşıyorlar. Bir tarafta çözülmesi gereken önemli bir sorun var ama bir tarafta da hayvan hakları var. Hayvanların yaşam hakkı var" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak hayvanlarına yönelik kanuni düzenlemeyle ilgili AK Parti ile görüşeceklerini belirtti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak hayvanlarına yönelik kanuni düzenlemeyle ilgili AK Parti ile görüşeceklerini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak hayvanlarına yönelik kanuni düzenlemeyle ilgili AK Parti ile görüşeceklerini belirtti - Son Dakika
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