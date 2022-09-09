CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal konut projesinde gençlere özel kontenjan ayrılması konusundaki açıklamasına ilişkin, "Sayın Bakan Allah aşkına aklınızı başınıza alın. Böyle laflar uçup gitmiyor, kalıyor bir yerde. Marie Antoinette gibi 'ekmek yoksa pasta yesinler' dersin yüzyıllarca anılırsın bununla. Bugün öğrencilerin barınma sorunu var, ne ev alması?" dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balkan ülkeleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmede bulunduğunu anımsattı.

Uçaktaki gazetecilerin sorduğu bazı soruları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceği yönündeki sözlerine ilişkin değerlendirmesini eleştiren Özel, "'Suçluları serbest bırakmak' diyorsan, bunu en iyi Cumhur İttifakı bilir, siz yapıyorsunuz. Suçluyu, suç örgütü liderini, Alaattin Çakıcı'yı mesela hücresinde ziyaret edip şahsa özel af çıkaran sizsiniz. Suçlulara yol veren, onlara hapis yerine kaçış yolunu gösteren sizlersiniz." diye konuştu.

"Bizim tarihi husumetimiz var onlarla"

Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edilmesi konusundaki sözlerine de değinen Özel, " Türkiye'de bir KHK mağduriyeti var. Nedir o? Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen insanlar. Bunların hepsi mağdur değil, bunların bir kısmı katil. Bunların bir kısmı darbe planlayıcısı, bir kısmı darbe finansörü, bir kısmı darbe yöneticisi, onları affetmek aklımızın ucundan geçmez. Onlara yakın teması olan bir tek sizsiniz. Bizim tarihi husumetimiz var onlarla." dedi.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun, "hakkında yargılama kararı olmayan ve suçsuz olduğu halde göreve dönemeyen KHK'lar" için o açıklamayı yaptığını savundu.

İktidarın bir dönem FETÖ'ye methiyeler düzdüğünü öne süren Özel, "Bugün hepiniz birden yazarınız, çizeriniz konuşuyorsunuz. Bilseniz ki iktidardan düşmemek için FETÖ'yle barış lazım öyle garibanları, öyle mağdur edilenleri, suçlu bulunmayanları değil, ele başlarıyla kol kola girer misiniz? Valla girmez bunlar diyemem, ben size kefil değilim. Siz böyle adamlarsınız, geçmişiniz böyle." değerlendirmesini yaptı.

"20 yılda betondan her şeyi yaptınız, bir yurt yapmadınız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere özel kontenjan ayrılacağına ilişkin açıklamasını da eleştiren Özel, "Sayın Bakan Allah aşkına aklınızı başınıza alın. Böyle laflar uçup gitmiyor, kalıyor bir yerde. Marie Antoinette gibi 'ekmek yoksa pasta yesinler' dersin yüzyıllarca anılırsın bununla. Bugün öğrencilerin barınma sorunu var, ne ev alması? 20 yılda betondan her şeyi yaptınız, bir yurt yapmadınız." diye konuştu.

Hakkını savunmak için yürüyüş yapan öğretmenlerin anayasal hakkının engellendiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu durumu umursamadığını, olmayan yasağı uygulattığını illeri süren Özel, "İktidarımızda gösteri, toplantı, yürüyüş hakkının engel olunduğu hiçbir yer olmayacak hiçbir yer." ifadesini kullandı.

Özel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı her programda 6'lı masayı eleştirdiğini söyledi.

Bozdağ'ın "Polisin müdahalelerinde Amerika'da George Floyd'un başına gelen bir örnek Türkiye'de bugüne kadar yaşandı mı?" sözlerini eleştiren Özel, "Allah'tan kork kardeşim. Bunların arasında sürtüşme, husumet gırla. Böyle deyince koşup kol kola yarın beraber selfi yaparlar. Bunun derdi Süleyman Soylu'yu sorgulatmak. AK Parti'nin İçişleri Bakanlarını sorgulatmak. Böyle bir soru olabilir mi? Öyle sorarsan sana Berkin Elvan'ı sormazlar mı?" dedi.