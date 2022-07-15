CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Datça'da yanan alanları inceledi - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Datça'da yanan alanları inceledi

15.07.2022 17:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Orman yangınları elbette çıkar, depremler elbette olur.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Orman yangınları elbette çıkar, depremler elbette olur. Sel felaketleriyle elbette karşılaşılabilir. Bizim, devleti yönetenlerin yapması gereken tedbir almak." dedi.

Mesudiye Mahallesi'ndeki yanan alanlarda inceleme yapan Özkoç'a, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile partililer eşlik etti.

Özkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınların tüm ülkeyi üzüntüye boğduğunu söyledi.

Datça'daki yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Özkoç, "Burada yapılan vatan hizmetidir. Olayı yerinde görmek ve fikir alışverişinde bulunmak ve Meclis Genel Kuruluna taşımak için geldik. Manzara gerçekten üzüntü verici. Ormanlarımız geri dönülmesi uzun zaman alacak şekilde yanmış. Evet müdahale edildiği zaman orman alanlarının yanmasını engelleyebiliyorsunuz. Mesele şu. Orman yangınları elbette çıkar depremler elbette olur. Sel felaketleriyle elbette karşılaşılabilir. Bizim, devleti yönetenlerin yapması gereken tedbir almak." diye konuştu.

Engin Özkoç, yangın bölgelerinde "Suç bizim değil onun", "Hayır onun değil bir başkasınındı" gibi söylemlerin ülkeye, vatana bir faydası olmadığını dile getirdi.

Datça yangınında ilk defa gece görüşü olan bir helikopterin müdahalede bulunduğunu vurgulayan Özkoç, "Tek helikopterin ne kadar faydası olmuştur? Bilemem ama faydası olmuştur. Rüzgarın etkisiyle 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir alan maalesef yandı, yok oldu. Ormanlarımız, hayvanlarımızın yanmasının üzüntüsünü yaşıyoruz ama tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu felaketleri engellemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

CHP olarak hem TBMM'de görev yapmaya hem de alanlarda olmaya devam edeceklerini belirten Özkoç, sözlerini, "2 Ağustos'tan itibaren CHP'nin bütün milletvekilleri, parti meclis üyeleri, Genel Başkanı başta olmak üzere tüm örgütleriyle bütün illeri dolaşacağız. Vatandaşımızla Türkiye'nin geleceğini inşaat etmek için, bu felaketleri erkenden önlemek için, bir daha darbe yaşanmasın diye, özgürlük, hak için mücadele edeceğiz." diyerek tamamladı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Datça'da yanan alanları inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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