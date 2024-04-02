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Politika

CHP Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti

CHP Hatay\'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi sonuçlara itirazda bulundu.

02.04.2024 11:27  Güncelleme: 11:44
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Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi sonuçlara itirazda bulundu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı. Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, sonuçlara itiraz etmek için İl Seçim Kurulu'na geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, milletvekilleri ve partililerinin katılımıyla itiraz öncesi bina önünde basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, seçmenin iradesinin önemine değinerek, "CHP olarak Türkiye'de seçim zaferi yaşadık. Hatay'da arada az bir fark var. Biz yaptığımız itiraz neticesinde Hatay'da bu seçim zaferini taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Burada genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz var. Biz tam anlamıyla örgüt olarak buradayız. Seçmenin iradesinin tecelli ettiği yer sandık. Bu sandık bizim için daha önemli çünkü burada var oluş mücadelesi veren bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan, çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan insanlar oy kullandı. Tüm seçmenlerin iradesi önemli elbette ama Hatay seçmeninin iradesi bizim için çok daha önemli. O yüzden Hatay'daki seçmen iradesinin sonuca yansıması açısından üstümüze düşen vazifeyi yapmaya geldik. Sandık görevlisi arkadaşlarımız üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirdiler, elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Tüm hukuki müracaatlarımızı burada il ve ilçe seçim kurularına yağacağız. Yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Süreç sonlanıncaya kadar burada kalmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirterek, "Bugün buraya verdiğimiz oylara sahip çıkmak için geldik. Her yerden bize destek vermek için telefonla, gerekse yanımızda bulunan Hatay halkına ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesine teşekkür ediyorum. Avukatlarımız burada, genel merkezden avukatlarımız geldi ve onlar çalışıyorlar. 1 oy, 1 oy olarak bugün hepimiz Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için adliyeye geldik. Hatalı olduğunu düşündüğümüz ve tespit ettiğimiz dilekçelerimizi verdik. İtirazlarımızı verdik. Biz bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Birçok noktada sorunlu olan noktalarda sıkıntılı olan evrakları teslim etti. Diğer ilçelerde itirazlarımız devam edecek. Hatay halkının iradesini sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti - Son Dakika

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