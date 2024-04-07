CHP Heyeti YSK\'ya İtirazda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, seçimler sonrası YSK Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AK Parti adayına vermesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Nezaket ziyareti yapıldığını belirten CHP heyeti, YSK önünde açıklamalarda bulundu. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay için olağanüstü itiraz dilekçesi verdiklerini ifade etti. İlçeler için de itiraz dilekçelerini dün akşam itibarıyla verdiklerini belirten Çiftçi, dilekçenin YSK'nın gündemine girmesini beklediklerini söyleyerek, yerel seçimlerde haksızlıklar yaşandığını iddia etti. Çiftçi, 80 sayfalık itiraz dilekçesinde Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ettiklerini de söyledi.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise, "Hataylı sandıkta iradesini ortaya koydu, şimdi de sandıktan iradesinin sayılmasını bekliyor" dedi. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı işaret eden Böke, "Aynı zamanda yarın burada olacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş var. Hatay'daki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Hataylıları bu demokrasi ve hukuk inancıyla hoş geldiniz diyen bir coşkuyla herkesin kucaklamasına ve onları burada karşılamasına bir davet yapmak için buradayız" dedi.
Öte yandan, ses tellerinden ameliyat olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise herhangi bir konuşma yapmadı. - ANKARA
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Han Yunus'tan çekilen kuvvetler Refah'taki görevleri için hazırlık yapıyorlar' dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, askerlerin bugün güneydeki Han Yunus kentinden çekilmesi 'Neden?' sorularını da beraberinde getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, 'Han Yunus'tan çekilen kuvvetler gelecekteki görevleri için hazırlanıyorlar. Şifa Hastanesi'nde bu tür görevlerin örneklerini gördük ve ayrıca Refah'taki görevleri için de hazırlık yapıyorlar' dedi. Filistinlilerin durumunu iyileştirmeye yönelik bir dizi adımın parçası olarak geçtiğimiz hafta kurulan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İnsani Yardım Koordinasyon ve Çatışmayı Önleme Ünitesi'ni gezen Gallant, 'Bu savaşın hedeflerine erişmek için çalışırken, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmanın öneminin de farkındayız' dedi. İsrail'in Birleşmiş Milletler'in kıtlık uyarısında bulunduğu Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını savunan Gallant, 'ABD yönetimine bu savaş sırasında uzun süredir verdikleri destek ve hem esir meselesi hem de Gazze'ye ulaştırılan yardımlarla ilgili olarak insani konularda gösterdikleri liderlik için takdirlerimi ifade etmek isterim' şeklinde konuştu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, insani yardımların etkin bir şekilde denetlenmesi, nakledilmesi ve dağıtılması için alınan tedbirler konusunda Gallant'a brifing verildiği belirtildi. Açıklamada, insani yardım koordinasyon ünitesinin yardım çalışanlarının güvenliğini temin edecek şekilde yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için 'kilit ortakların' yakın bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kurulduğu ifade edildi. - TEL AVİV
Kahramanmaraş'ta seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tebrik çiçeği yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi. Görgel'in yanı sıra diğer belediye başkanları da vatandaşlardan aynı talepte bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in YSK'ya başvurusunu değerlendirerek, YSK'nın adil bir şekilde karar vereceğine inandığını belirtti. Destici ayrıca, belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunu çözeceğini, tarım ve hayvancılığa destek vereceklerini söyledi. Filistin meselesine de değinen Destici, İsrail'e karşı yapılacak protestoların devlete hakaret edilmeden yapılması gerektiğini vurguladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Bursa'nın Bursaspor ile birlikte yükseleceğini ifade eden Başkan Bozbey, Bursa'da doğan veya doyan herkese Bursaspor'a sahip çıkma çağrısında bulundu.
CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı Manisa'da, yüzde 57,26 ile seçilen CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçimlerden önceki haftada eski MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün yönetiminin 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Zeyrek, ödeme kalemleriyle ilgili olarak ise "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım." dedi.
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