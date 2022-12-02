İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret ettiği öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret ettiği öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu

02.12.2022 01:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadeler kullandığına ve aralarında gerginlik olduğuna dair iddialar karşısında sessizliğini bozan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşadığına yönelik haberler bir süredir kamuoyunun gündemindeydi. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik, "Aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerini kullandığı iddia ediliyordu. Söz konusu iddialarla ilgili geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan İmamoğlu, "Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri söylememiştir diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu. Siyaset gündeminde ses getiren iddialar sonrası Kaftancıoğlu, sessizliğini bozdu.

"İFTİRA VE YALANLARA BİR KEZ BİLE YANIT VERMEDİM"

Konu hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "Acı ve yakıcı gündemle boğuşanlardan özür dileyerek: Vatandaşın acı ve yakıcı gündemi dururken bugüne kadar bataklık medyasının iftira ve yalanlarına bir kez bile yanıt vermedim. Vatandaşın gündemini perdelememe adına bundan sonra da vermeyeceğim. En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Tv'lerde söylenen doğruysa eğer (yetkililere ulaşamıyorum) Gaziantep Şizofreni Hastaları Derneğinin açıklaması nedeniyle: Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan "şizofreni" ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan." ifadelerini kullandı.

"NEFRET VE AYRIŞTIRICI SÖYLEM KULLANMADIM, KULLANMAM"

Kaftancıoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam. Evet bu arada, devleti yönetenlerin hırsızlık yapmasının 85 milyona yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu hissederek 'hırsız' dediğim için kamu görevlisine hakaretten ceza almışlığım vardır. Ve yine attıkları iftira ve yalanlara karşı hakaret değil, gerçekleri yüzlerine haykırdıklarımın oluşturduğu 'Canan Kaftancıoğlu bize de hakaret etmişti' korosunu da gülümseyerek izliyorum. Eğlenceli.

"EKREM BAŞKANIMIZLA 16 MİLYON İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Son olarak şunu ifade edeyim: Yaşamı boyunca sorumluluklarını daima ön planda tutmuş biri olarak, aynı sorumlulukla Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız."

İşte Kaftancıoğlu'nun paylaşımları:

İmamoğlu'na 'Aptal, hırslı, müteahhit kafalı' mı dedi? Kaftancıoğlu iddialar karşısında sessizliğini bozdu
İmamoğlu'na 'Aptal, hırslı, müteahhit kafalı' mı dedi? Kaftancıoğlu iddialar karşısında sessizliğini bozdu
YORUMLAR
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İlçe başkanları Ekrem İmamoğlu'nun makamınsa ziyaret etti! Kaftancıoğlu'nun gelmemesi 'Aralarında gerginlik var' iddialarını kuvvetlendirdi İlçe başkanları Ekrem İmamoğlu'nun makamınsa ziyaret etti! Kaftancıoğlu'nun gelmemesi 'Aralarında gerginlik var' iddialarını kuvvetlendirdi

Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret ettiği öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret ettiği öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
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